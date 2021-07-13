蔡英文宣布：再邀張忠謀擔任我國APEC領袖代表

總統蔡英文今（13）日上午接見我國出席本(110)年「APEC領袖會議」代表，宣布將再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，也請張忠謀透過7月16日加開之「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張，期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力；另外，面對疫後時代的挑戰，APEC成員國也應攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

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蔡英文表示，今天要宣布，將再次委請張忠謀創辦人擔任今年度的APEC領袖代表。張忠謀是台積電創辦人，在全球半導體產業中的地位，不需要多做說明。「過去幾年，他代表我參加APEC會議，針對區域經貿和產業發展，也有獨到的見解。這幾年全球供應鏈在變動，張領袖代表的表現，不僅讓台積電成為世界一流企業，也讓台灣在國際舞台上發光發熱」。

蔡英文說，APEC是台灣所參與最重要的國際平台。今年因為全球持續受到疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月的會議之前，將在7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

蔡英文表示，近日台灣受到疫情影響，民眾的生活和工作模式都被迫調整。政府做了很多努力，希望能夠同時控制疫情，並讓產業的衝擊能夠降到最低。希望在後疫情時代，能夠和其他國家交換經驗，早日走出疫情陰霾。

蔡英文說，在這個禮拜即將舉行的閉門會議，就是希望各領袖代表能集思廣益，探討亞太區域的公衛合作，不僅要強化疫苗和防疫必需品的供應鏈，更要共同研議振興經濟的措施。當然，更重要的，是要在復甦的同時，兼顧環境永續。

蔡英文說，在即將到來的7月16日會議中，她要請張忠謀在會議中，提出兩項主張。第一項主張，我們認為APEC組織應就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。疫情已經到了新階段，疫苗也已經問世，但全球疫苗的生產量，仍然趕不上各國的需求。APEC國家應該相互協助，讓疫苗的供應更為快速與穩定，讓疫情能夠得到有效的控制，也有助於經濟的復甦。

她說，第二項主張，也就是面對疫後時代的挑戰，APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。疫情是全世界的挑戰，也是機會。積極投資未來，打造有韌性的治理模式，是每一個民主國家政府努力的目標。

蔡英文說，過去多年來，張忠謀都是台灣產業界的指標性人物，曾經領導產業，走過亞洲金融風暴、網路泡沫、次貸危機等一次又一次的巨大挑戰。相信以他卓越的經驗和視野，絕對能夠再一次代表我、代表台灣，和各國領袖交換經驗，為台灣爭取更多國際合作的空間。

蔡英文最後說，她要再次感謝張忠謀願意接下重任，代表她出席APEC，為台灣發聲，預祝會議一切順利。