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遭立委質疑67億預算只有10億在買疫苗？陳時中正面回應了

▲新北市中和區設疫苗接種站，關心長者施打情形。（圖／新北市政府提供）
▲新北市中和區設疫苗接種站，關心長者施打情形。（圖／新北市政府提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-14 14:40:48｜2021-07-14 14:41:44

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(14)天下午再度召開疫情說明記者會，指揮官陳時中公布國內新增17例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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針對有藍營立委質疑，指揮中心採購疫苗用67億，但是只有10億是買國際認證疫苗，對此，陳時中也回應，大部分經費有些疫苗已經到貨了，有些是前期款，比例不會這麼低，不會只有十億在買國際認證疫苗，且有一部分是給國產疫苗預採購的錢。

另外，針對高端國產疫苗與AZ疫苗的抗體效價相比結果，陳時中強調，還是尊重審查單位，相關資料等審查後會公開，至於國內疫苗施打覆蓋率，陳時中允諾，希望開學之後，十月底國內有一定的覆蓋率，希望秋冬前達到覆蓋率，但沒辦法跟大家說一定有多少覆蓋率，因為跟疫苗到貨有絕對關係。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診，分別為1,214例境外移入，14,061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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