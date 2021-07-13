美日德挺台獲疫苗　管碧玲讚：蔡英文布局政務外交官成功

美國與日本相繼捐助我國疫苗，德國政府也在我國公私合作採購BNT疫苗上多所幫助，讓我國疫苗陸續到位，將有助於提升施打率，讓國人盡早都能受到保護。民進黨立委管碧玲今（13）日下午透過臉書表示，「外交三強，使命必達！見證小英總統外交人事布局的成功，也見證政務外交官的優異表現」。

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管碧玲說，日本也好、美國也好、德國也好，蔡英文都採取政務任用大使的方式，派遣有政治經驗或社會運動經驗的人士，在第一線為外交開拓打拼。這次疫情一檢驗，蔡英文的外交團隊使命必達，德國BNT搞定了、美國莫德納大量捐贈了、日本AZ即刻救援了，外交三強，在外交工作的創造性與突破性，足足可以和職業外交體系互補，外交工作的成就，有過之而無不及。

管碧玲說，日本三度捐贈疫苗，正當世界衛生組織宣稱DELTA病毒即將成為主流病毒，而AZ疫苗被證實對DELTA住院防護力高達92%以上之際；也正是鄰近的泰國，剛宣布用AZ補強科興，來補足泰國對DELTA防護力的當下，這新的100萬劑AZ，更深具意義！對台灣強化DELTA防護力，將有很大的貢獻。

管碧玲說，她想起當初布局政務外交官時，被質疑的政治化現象，特別提出這個角度，見證蔡英文外交人事布局的成功，也見證政務外交官的優異表現。