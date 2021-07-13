日本公布2021防衛白皮書　首次明記台灣穩定重要性

日本內閣會議13日公布2021年版防衛白皮書，針對中國解放軍在台灣周邊反覆施壓的情勢，指出「可能會加劇軍事緊張」，並首次明確記載「台灣情勢穩定對於我國安全以及國際社會安定至關重要」。





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根據《產經新聞》、《時事通信社》等日本媒體報導，日本防衛大臣岸信夫13日公布2021年版防衛白皮書，相較於去年僅說明中國台灣軍事平衡變化。近來因考慮到台海緊張情勢，若台灣有事將會波及日本西南諸島。





白皮書指出，自從美國川普政府上台以來，對於台灣的關注逐漸加深。不但增加戰鬥機、長程地對空導彈等軍售，美艦通過台灣海峽次數增加。即使拜登政府掌權後，也強調「會在軍事層面支援台灣」。





白皮書中針對美中2國關係，指出軍事力量平衡發生變化，有可能會影響印度太平洋地區和平。再加上中國軍機近來頻頻越過台灣海峽中線，侵入台灣西南防空識別區，軍事活動增加，反復施壓的情勢，白皮書認為「軍事緊張可能加劇」，並指出「中國未來針對台灣的核心利益以及戰略位置，對於美國顯露妥協態度的可能性很低」， 未來也得時常注視中國動向。





日本在今年的白皮書中指出，中國海警船在去年一年之間，駛入沖繩縣、尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域多達333天，達到歷史新高，並且指責中國「違反國際法」，並針對中國今年2月實施海警法指出「不能損害我國在內的相關國家正當權益」。





2021年版白皮書封面首次採用藝術家西元祐貴的墨繪，已具有力道和躍動感的騎馬武者強調自衛隊堅強、堅定的防衛態度。而在章節編排也做出變化，相較於先前將台灣放入中國章節之中，2021年版防衛白皮書雖未將台灣獨立章節，但新增了第2章第3節「美國與中國關係等」，以台灣為主體，陳述美中台關係，以及中台之間的軍事平衡。



