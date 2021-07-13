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日本再贈百萬劑疫苗！地方未施打疫苗還逾90萬劑

▲日本今（13）日上午宣布再贈與台灣100萬劑AZ疫苗，而目前地方政府未施打疫苗還有90萬劑。（示意圖／NOWnews資料照）
▲日本今（13）日上午宣布再贈與台灣100萬劑AZ疫苗，而目前地方政府未施打疫苗還有90萬劑。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-13 14:44:52｜2021-07-13 14:46:54

日本今（13）日上午宣布再贈與台灣100萬劑AZ疫苗，指揮中心指揮官陳時中今日也在記者會上表達謝意，另外也透露，目前地方政府未施打疫苗還有90萬劑。

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日本外務大臣茂木敏充今日上午於例行記者會宣布，將再次贈與台灣100萬劑AZ疫苗，這是日本第三度無償給予我國疫苗，預定在15日抵台。陳時中則表示，非常感謝日本政府前後三批捐贈，也會儘速提高施打率。

另外陳時中也提到，各縣市政府剩餘量根據昨（12）日的統計數量還有109萬劑莫德納尚未施打，而針對地方市府說中央於地方「寄放」的疫苗，原先是為了前三類與第七類人員施打部分，陳時中也說，「中央有一些要對當地縣市類別已去施打，既然大家有這樣反應就把它切開來（計算）」，屬於各部會主管的類別中有約有19萬2千多劑還未施打，希望這兩天儘速施打完畢。

▲中央流行疫情指揮中心今（13）日公布各縣市莫德納（Moderna）疫苗剩餘量。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心今（13）日公布各縣市莫德納（Moderna）疫苗剩餘量。(圖／指揮中心提供)
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

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