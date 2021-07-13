日本再贈百萬劑疫苗！地方未施打疫苗還逾90萬劑

日本今（13）日上午宣布再贈與台灣100萬劑AZ疫苗，指揮中心指揮官陳時中今日也在記者會上表達謝意，另外也透露，目前地方政府未施打疫苗還有90萬劑。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-13 14:44:52｜2021-07-13 14:46:54
日本外務大臣茂木敏充今日上午於例行記者會宣布，將再次贈與台灣100萬劑AZ疫苗，這是日本第三度無償給予我國疫苗，預定在15日抵台。陳時中則表示，非常感謝日本政府前後三批捐贈，也會儘速提高施打率。
另外陳時中也提到，各縣市政府剩餘量根據昨（12）日的統計數量還有109萬劑莫德納尚未施打，而針對地方市府說中央於地方「寄放」的疫苗，原先是為了前三類與第七類人員施打部分，陳時中也說，「中央有一些要對當地縣市類別已去施打，既然大家有這樣反應就把它切開來（計算）」，屬於各部會主管的類別中有約有19萬2千多劑還未施打，希望這兩天儘速施打完畢。
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