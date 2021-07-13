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憂心成防疫破口　逾7成民眾反對微解封

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在發布3級疫情警戒延長時，也宣布鬆綁部分防疫措施，引起社會熱烈討論。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在發布3級疫情警戒延長時，也宣布鬆綁部分防疫措施，引起社會熱烈討論。（圖／指揮中心提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-13 14:56:54

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於7月9日到12日，針對日前指揮中心宣布鬆綁部分管制措施一事進行調查。有超過七成（73.24%）的民眾表示，對於指揮中心「微解封」的作法不滿意，認為有可能成為防疫的破口。

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中央流行疫情指揮中心9日宣布疫情3級警戒由原本的7月12日延長至26日，並宣布鬆綁部分管制措施。同時也授權各縣市政府可以依照實際防疫需求，適時調整相關規定。

就以餐飲業有條件開放內用一項來說，本土疫情較為嚴重的台北市、新北市立即宣布不開放餐飲業內用，也一度被視為是「逆時中」。但在接下來的兩天內，各縣市有鑒於疫情的不確定性，紛紛政策急轉彎，堅持餐飲業僅開放外帶，不允許內用。

對此，民眾怎麼看指揮中心所謂的「微解封」政策？有20.5%的民眾認為，適度鬆綁防疫措施，有助於避免防疫疲乏，讓相關產業更有彈性。另外也有5.74%的民眾認為，3級疫情警戒已經實施兩個月，悶太久了，適度鬆綁可以重起生活。但也有32.33%的民眾表示不滿意，理由是政府相關規畫很亂，並沒有考慮配套。另外也有40.91%的民眾認為，防疫管制措施只要鬆綁，很容易管不住人流，成為防疫的破口，反而更危險。

另外，由於指揮中心在鬆綁相關防疫措施時，也同時開放縣市政府可以視需要，適時調整相關防疫策略。對此，有59.24%的民眾認為，既然全國疫情警戒在7月26日都維持3級，相關的防疫措施就應該全國一致，保持同步。也有39.86%的民眾則持不同看法，認為此舉可以讓地方政策依實際的防疫狀況進行調整，才能讓防疫效果充分發揮。

當然，也有民眾認為，部分縣市已經發布與指揮中心的「微解封」不同的防疫做法，被視為是「逆時中」。對此，有71.18%的民眾認為，各縣市疫情相關的狀況各有不同，各縣市依實際狀況決定防疫是否鬆綁，才算合理。不過也有24.28%的民眾認為，部分縣市感覺是刻意反對「微解封」，感覺有政治考量。

至於對民眾來說，「微解封」相關政策中，哪些是民眾認為最危險的鬆綁項目？有21.25%的民眾直指是餐飲場所得內用這一項。民眾認為，用餐時勢必要脫下口罩，此舉將使染疫機率大增，風險太高。另外則有18.79%的民眾認為是開放9人以下旅行團出遊，由於本來3級疫情警戒就有對群聚的嚴格定義，此舉將可能使各風景區出遊的人數暴增，可能形成群聚風險。

也有16.29%的民眾認為，政府不該開放文藝場所如美術館、電影院等，雖然場域寬廣但參觀者都會久留，就算民眾都戴口罩，但一個不小心就可能成為防疫的破口。

當然，更有高達24.74%的民眾表示，既然要延長三級警戒，本就不該有適度鬆綁措施。很多事情只要一放鬆，民眾就會同時放鬆了防疫的警戒心。

整體來說，不少民眾對於這次指揮中心鬆綁部分防疫措施的做法，表達了憂心及對政府相關政策的不信任，就以前述的餐飲業內用一事來說，全國除澎湖縣以外，各縣市都自主或是在民眾的抗議下，取消了開放內用的政策，如此一來，對指揮中心後續的防疫措施，及民眾的信心，無形中都是種傷害。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有13,569人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

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