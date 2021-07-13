劉宥彤穿POLO衫見蔡英文被指無禮　總統府：沒有這種感覺

前國策顧問、兩性專家黃越綏臉書批評，鴻海創辦人郭台銘6月18日到總統府與總統蔡英文會面，一同出席的永齡基金會執行長劉宥彤卻穿著POLO衫和牛仔褲，沒有基本社交禮儀；對此，劉宥彤今（13）日於臉書發文道歉，總統府下午也回應，對總統來說，穿著是個人自由，她沒有覺得不被尊重，也認為無須為此道歉。

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黃越綏於臉書發文批評劉宥彤入府的穿著，她指出，對於劉宥彤陪同郭台銘去晉見總統時，居然是穿著T恤（應為POLO衫）和牛仔褲頗不以為然，也許因政黨立場而不屑與民進黨為伍，但蔡英文到底是國家元首也是被國際推崇的傑出女性領導人，其他與會者包括其老闆的穿著均得宜，唯她例外。基於禮不可廢，雖然不必像英，日皇室般的傳統，也無須中國，北韓等極權的制式，但至少也應遵循基本社交的禮儀標準。

▲劉宥彤時常穿著永齡POLO衫。（圖／攝影記者朱永強）

劉宥彤對此回應，那段時間每日都穿著繡有「永齡 全島一命」的POLO 衫，再加上經常到處在處理物資配送捐贈等，穿牛仔褲比較方便，6月18日接到通知已下午2點多，預計4點就要到總統府，自己目前並不住在台北，臨時也還有手邊事項未完成，去買衣服也有些勉強，說這個並非推卸責任，只是表明沒有在服裝上刻意表現什麼態度，就僅是時間上緊迫，所以來不及更適切穿著，在此向受到影響的人致歉，合宜的穿著還是應該要的。

總統府發言人張惇涵今日下午則表示，對於劉宥彤當天與會的穿著，府方有注意到各界相關說法，但對總統來說，穿著是個人自由，她沒有覺得不被尊重，也認為無須為此道歉。政府與民間共同協力，團結為防疫工作共同努力，這才是最重要的事。

張惇涵表示，各界應該還有印象，6月18日當天，郭台銘董事長、劉德音董事長、蔡總統分別用四個字為當天會面總結，分別是「全島一命」、「團結合力」、「越快越好」，這就是大家共同的努力目標。總統府也再次感謝各方的努力，讓相關專案能夠有所進展。