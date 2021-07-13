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BNT將因拒「復必泰」遲來？陳時中嗆：貼標籤最不花時間

▲針對BNT疫苗的包裝爭議，陳時中今（13）日於記者會上反嗆，「貼標籤是整個疫苗製造過程中最不花時間的事情」。（圖／指揮中心提供）
▲針對BNT疫苗的包裝爭議，陳時中今（13）日於記者會上反嗆，「貼標籤是整個疫苗製造過程中最不花時間的事情」。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-13 15:24:29

在台積電、永齡基金會等民間企業、組織的努力下，台灣將進口上千萬劑BNT疫苗，不過資深媒體人趙少康說，由於政治考量，進口的BNT疫苗需特製不得有「復必泰」標籤的包裝，導致疫苗遲來，指揮中心指揮官陳時中今（13）日於記者會上反嗆，「貼標籤是整個疫苗製造過程中最不花時間的事情」。

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BNT疫苗進口困難重重，不過台積電、永齡基金會日前已成功與BNT中港澳台代理商上海復星簽約，預計到貨千萬劑，趙少康卻爆料，「好不容易買到BNT疫苗，又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製『沒有復必泰』標籤的包裝，拖延4個星期才能到貨，每劑疫苗成本也因此增加。」

陳時中則反擊，「貼標籤是整個製造疫苗最不花時間的事情，任何一個標籤不會影響到製造跟進貨」，什麼時候進貨也會跟相關單位簽約，都在協商之中，希望能夠越快越好大家知道疫苗到貨需要時間，有確定消息再向大家報告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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