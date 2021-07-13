COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

歐國盃11城有8城疫情升溫！世衛專家：帶來毀滅性風險

▲確定奪冠後，義大利首都羅馬街頭陷入狂歡，民眾幾乎都沒戴口罩或保持社交距離。雖然有部分國家確實已經解封，但由於變種病毒來襲，專家擔心恐釀新一波疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲確定奪冠後，義大利首都羅馬街頭陷入狂歡，民眾幾乎都沒戴口罩或保持社交距離。雖然有部分國家確實已經解封，但由於變種病毒來襲，專家擔心恐釀新一波疫情。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-13 15:31:57｜2021-07-13 15:40:09

歐洲國家盃(UEFA EURO 2020)在台灣時間12日清晨落幕，由義大利奪下冠軍，讓球迷興奮不已，紛紛出動狂歡慶祝，但因新冠肺炎疫情在全球仍未真正趨緩，變種病毒的肆虐更是讓已解封或準備解封的國家心驚膽戰，所以歐國盃的盛況也是讓專家看得冷汗直流，擔心恐怕帶來「毀滅性」的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO）設置的專頁，針對歐洲盃賽事11個舉辦城市的疫情監測統計，顯示11個城市中，已有8座城市在歐國盃後，出現疫情增長(increase)的趨勢，包含阿姆斯特丹、巴庫、布加勒斯特、哥本哈根、倫敦、羅馬、聖彼得堡、塞維亞等；僅有布達佩斯、格拉斯哥和慕尼黑的疫情處於穩定(stable)，但實況仍在持續改變、更新。

▲為了記錄賽事對疫情的可能影響，世界衛生組織還針對參與舉辦的城市，設置疫情更新專頁。（圖／翻攝自世衛官網）
▲為了記錄賽事對疫情的可能影響，世界衛生組織還針對參與舉辦的城市，設置疫情專頁並更新。（圖／翻攝自世衛官網）
世衛COVID-19應對小組技術負責人范克爾霍夫(Maria Van Kerkhove)在觀察到冠軍賽中許多不遵守防疫守則的現象後，在推文上直接發文，直言大流行的風險不會因為冠軍夜就暫停，Delta病毒很可能會在尚未接種疫苗的人群中蔓延，批評：「在擁擠的環境中，不戴口罩，尖叫、喊叫、唱歌，是毀滅性的。」

▲世衛專家小組成員范克爾霍夫在官方推特上，直言球迷忽視防疫守則，恐致使疫情加速傳播。（圖／翻攝自Maria
▲世衛專家小組成員范克爾霍夫在官方推特上，直言球迷忽視防疫守則，恐使疫情加速傳播。（圖／翻攝自Maria Van Kerkhove推特）
事實上，自從歐國盃舉行後，確實也有好幾個歐洲國家或地區，通報境內確診病例激增。該賽事原定於2020年6月12日至7月12日舉行，但由於新冠疫情於2019年底開始爆發，比賽被迫延至2021年，但保留了「UEFA EURO 2020」的名稱不變，也是史上首次延後舉行的歐洲盃。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
47.96%52.04%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
58.62%41.38%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.55%86.45%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀