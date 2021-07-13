歐國盃11城有8城疫情升溫！世衛專家：帶來毀滅性風險
歐洲國家盃(UEFA EURO 2020)在台灣時間12日清晨落幕，由義大利奪下冠軍，讓球迷興奮不已，紛紛出動狂歡慶祝，但因新冠肺炎疫情在全球仍未真正趨緩，變種病毒的肆虐更是讓已解封或準備解封的國家心驚膽戰，所以歐國盃的盛況也是讓專家看得冷汗直流，擔心恐怕帶來「毀滅性」的風險。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-13 15:31:57｜2021-07-13 15:40:09
根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO）設置的專頁，針對歐洲盃賽事11個舉辦城市的疫情監測統計，顯示11個城市中，已有8座城市在歐國盃後，出現疫情增長(increase)的趨勢，包含阿姆斯特丹、巴庫、布加勒斯特、哥本哈根、倫敦、羅馬、聖彼得堡、塞維亞等；僅有布達佩斯、格拉斯哥和慕尼黑的疫情處於穩定(stable)，但實況仍在持續改變、更新。
世衛COVID-19應對小組技術負責人范克爾霍夫(Maria Van Kerkhove)在觀察到冠軍賽中許多不遵守防疫守則的現象後，在推文上直接發文，直言大流行的風險不會因為冠軍夜就暫停，Delta病毒很可能會在尚未接種疫苗的人群中蔓延，批評：「在擁擠的環境中，不戴口罩，尖叫、喊叫、唱歌，是毀滅性的。」
事實上，自從歐國盃舉行後，確實也有好幾個歐洲國家或地區，通報境內確診病例激增。該賽事原定於2020年6月12日至7月12日舉行，但由於新冠疫情於2019年底開始爆發，比賽被迫延至2021年，但保留了「UEFA EURO 2020」的名稱不變，也是史上首次延後舉行的歐洲盃。
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