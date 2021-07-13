日防衛白皮書首載明台灣局勢穩定重要性　外交部感謝

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防衛白皮書指出，中美在政治、經濟、軍事互相牽制的動向競爭更加明顯。2017年美國川普政府上台以來，對台灣關注加深，依據《台灣關係法》11度對台軍售，包括通知國會出售F-16V戰鬥機、長程空對地飛彈、岸置魚叉反艦飛彈系統等給台灣。美國軍艦也頻繁通過台灣海峽。但是書中也指出，中國在台灣周邊的軍事行動趨於活絡，讓外界無法否認兩岸的軍事緊張可能升高。