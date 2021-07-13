全球碳排50%來自25個「巨型都市」　中國境內就有23個

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194個國家和歐盟簽署的《巴黎協議》目標將全球平均氣溫升高限制在 2.7°F (1.5°C) 以內，但最近聯合國研究指出，除非人類採取更積極的行動，否則我們根本無法遏止全球暖化，到本世紀為止（2100年）預測平均氣溫將會上升至5.4°F（3°C）。
中山大學的研究報告統計167個城市的碳排放水平，雖然城市在地球表面的佔地面積僅2%，但全世界超過一半的人口都居住在城市區，70%的溫室氣體來自城市，這代表推動全球經濟脫碳，改善城市生活型態、碳排問題是首要任務。
研究報告指出，目前中國共有1058座燃煤發電廠正在運作，相當於全世界燃煤發電廠的一半。而全世界碳排最嚴重的都市有23個位於中國境內，前25名分別為：河北省邯鄲市、上海市、江蘇省蘇州市、北京市、天津市、俄羅斯莫斯科、湖北省武漢市、山東省青島市、四川省重慶市、江蘇省無錫市、廣東省廣州市、廣東省惠州市、河北省石家莊市、河南省鄭州市、日本東京都、遼寧省瀋陽市、高雄、雲南省昆明市、廣東省深圳市、浙江省杭州市、中國香港特區、寧夏回族自治區銀川市，四川省成都市。
25名之後分別是：美國紐約市、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、阿聯酋杜拜、韓國首爾、中國南京市、土耳其伊斯坦堡、德國法蘭克福、吉林省長春市、貴州省貴陽、俄羅斯聖彼得堡、新加坡、山東省濟南、澳洲伯斯、美國聖地牙哥、浙江省嘉興市、英國倫敦、美國休士頓、德國斯圖加特。（至第45名）
中山大學研究根據2012年至2016年的碳排放水平、中長期碳排減量目標等數值進行評估，發現在發展中國家、已開發國家中，都可以發現溫室氣體排放水平較高的城市，但向上海、東京這類的大都市是最主要的溫室氣體來源。研究報告稱，中國碳排量驚人原因，是因為中國作為「世界工廠」接收了許多製造業外包。
研究團隊指出，167個城市中有113個設立降低碳排放量的目標、有40個立定碳中和目標，但實際情況顯示，距離實現《巴黎賢定》仍有很長一段路要走。歐洲、北美城市60%至80%的碳排放來自住宅、商業、工業和機構建築的電力和燃料消耗等固定能源碳排放；約30%來自市內道路交通，15%來自鐵路、水路和航空。
主導該項研究的陳教授認為，降低碳排放應該要著眼於關鍵問題，「對症下藥」才能夠制定出更有效的緩解政策，例如，應該評估所謂的「固定能源碳排放」、交通運輸、家用能源以及廢物處理，在改善城市碳排放上有什麼差別，在根據差異制定合理的減碳政策。
去年一項統計結果顯示，由於高溫導致森林野火好發，地球幾乎一整年都在燃燒，年初澳洲野火導致上億野生動物深陷火海，至北半球夏季，加州大火又讓成千上萬人被迫撤離家園。本月初，英國權威期刊《刺胳針地球健康》發表最新研究指出，極端氣溫導致全球每年500萬人死亡，且因為地球暖化嚴重，高溫相關的死亡人數增加。今年夏季，熱浪襲擊加拿大、美國西部。研究呼籲科學家要採用更好的隔熱建材，增加使用太陽能空調系統，以免未來與氣溫相關的死亡人數增加。