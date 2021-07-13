陳柏惟號召追劇之友挺消防　捐上千件防護衣

台灣近日確診案例持續下降，但社區內仍有本土傳染案例傳出，前線消防員除了須擔負確診患者運輸和救災、救護任務，還要面對可能的染疫風險造成心理上龐大壓力，立委陳柏惟募集2000件防護衣以及消毒酒精，今(13)日前往消防局沙鹿第四大隊轉贈給消防人員，並將親送至龍井、清泉、犁份、大肚、烏日及溪南分隊，為辛苦的第一線消防人員應援打氣，希望藉此讓消防員獲得最好的保護，降低執勤時染疫風險。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-13 15:41:02
陳柏惟表示，今是微解封上路第一天，疫情狀況仍須密切注意，第一線消防人員也繃緊神經，對於防疫物資的需求仍高，為了保護台中的第一線消防員，經過號召，感謝財經網美胡采蘋和Emmy追劇時間之友會與善心企業的熱心響應，提供防護衣2000件和4公升酒精50桶，除了選區內各消防分隊捐贈防護衣各150件，累積共上千件外，也將再致贈給醫療院所，希望能讓第一線值勤時感到安心。
陳柏惟強調，前陣子電視劇「火神的眼淚」描述消防員救災和救護工作，引起社會大眾對於消防員值勤環境的關注，實際上，自疫情爆發以來，消防員工作量倍增，除了原先日常救災、救護工作，還要額外擔負起運輸及救護確診患者的任務，承受了相當大的壓力，緊接著山火好發的季節又將來臨，自己也曾到現場關心消防人員，十分辛苦，未來會持續推動設置適當的防火帶等減災方法，期盼減輕消防人員的勤務負擔。
消防局第四大隊副大隊長朱錦源表示，酒精與防護衣在疫情期間的用量確實需求比較大，十感謝委員及服務團隊贈送相關防疫物資，以及對消防隊員安全防護的關心。