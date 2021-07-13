大小眼？徐旭東爆曾提買BNT遭中央拒絕 陳時中回應了
遠東集團董事長徐旭東今（13）日上午出席旗下裕民（2606）股東會語出驚人，爆料曾在1月向中央提案欲購買BNT疫苗，但卻遭中央拒絕，指揮中心指揮官陳時中回應，非常感謝很多企業人士，陸續疫苗在我們規劃範圍中，現在就是進貨問題。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-13 15:50:46
徐旭東今日上午出席裕民股東會自爆，遠東集團全球都有事業，與德國企業有合資關係，當時認為買疫苗不該是太大問題，早在今年初就像政府提意申請要採購BNT疫苗，但中央說，「這是政府的事情」，採購疫苗是敏感的議題，還是應該由政府做。
在台積電、永齡基金會購得1千萬劑BNT疫苗後，慈濟基金會也即將簽約，但遠東當初卻沒有獲准，陳時中表示，非常感謝很多企業人士想做這樣購買疫苗事情，不過過程不是那麼容易，陸續疫苗在我們規劃範圍中，現在就是進貨問題，要能夠順暢掌握，而明後年疫苗有相關單位已經在進行了，言下之意目前不需要民間單位購買疫苗。
徐旭東稍早則說，現在的疫苗採購策略需要靈活一點，疫苗必須出高價才買得到，這是一個供需的問題，如何在採購上能有靈活操作，如依照傳統的採購辦法，可能辦不到，這是個很有趣的題材。
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