綠委稱買疫苗非最急迫　國民黨：民進黨只會抹紅不會做事

鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，將一共採購1000萬劑BNT疫苗後捐贈給政府。

民進黨立法院黨團今（13）日質疑，我國目前已掌握4457萬劑疫苗，採購疫苗非

，但國民黨卻配合國台辦搶買疫苗，以疫謀統。國民黨反駁說，民進黨從頭到尾只會抹紅、不會做事，相關採購程序皆依政府規定，難道永齡基金會與台積電也是配合國台辦演出。

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民進黨立法院黨今日召開「國台辦編劇導演，國民黨配合演出」線上記者會。副幹事長黃世杰黃世杰指出，馬曉光稱上海復星是台灣購買疫苗唯一管道，又說台灣還有其他團體跟地方政府要購買疫苗，這個劇本，國民黨不斷配合演出，且被點名的4個藍營執政縣市，目前疫苗庫存量都很高。

民進黨團書記長羅致政表示，若慈濟能依循這幾天的BNT模式完成採購，台灣將獲得約有5000萬劑疫苗，他認為目前採購疫苗非最有急迫性的議題。然而國台辦第一時間的表明，國民黨就馬上接球，讓人不禁懷疑，國台辦在背後編劇，國民黨配合演出。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，「

鄭照新舉例