綠委稱買疫苗非最急迫　國民黨：民進黨只會抹紅不會做事

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民進黨團書記長羅致政表示，若慈濟能依循這幾天的BNT模式完成採購，台灣將獲得約有5000萬劑疫苗，他認為目前採購疫苗非最有急迫性的議題。然而國台辦第一時間的表明，國民黨就馬上接球，讓人不禁懷疑，國台辦在背後編劇，國民黨配合演出。
對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，「民進黨從頭到尾只會抹紅，不會做事，四縣市遵守政府程序與永齡基金會、台積電、慈濟沒有二致。」他指出，地方協助購買疫苗，是為了提升可供全國人民施打的疫苗數量，為全民爭取更多國際認證疫苗。民進黨透過限制施打類別方式讓許多人打不到疫苗，用來掩蓋現存疫苗仍然不足的事實，甚至怪罪地方仍有疫苗庫存，這是可惡且心虛的政治操作，民進黨政府只要開放40到60歲在外工作主力，一周內即可打完現有疫苗庫存量。
鄭照新舉例指出，起初東洋代理BNT疫苗破局，根本是民進黨內部利益擺不平自己不買，莫德納、AZ是英美疫苗到不了貨，難道都怪給中國大陸阻攔？過去民進黨甚至不斷謬稱BNT全是中國代工生產，又說國際三大藥廠疫苗皆可不經三期就上市，當國民黨執政四縣市努力協助購買疫苗，民進黨絲毫不檢討自購量極低，還忙著啟動大內宣、抹紅編故事，他強調，「別提國台辦，先把造謠的人送法辦」。
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