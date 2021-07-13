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綠委稱買疫苗非最急迫　國民黨：民進黨只會抹紅不會做事

▲鴻海與台積電千辛萬苦成功採購德國BNT疫苗，民進黨政府否認卡民間採購疫苗。（圖／達志影像／美聯社）
▲鴻海與台積電千辛萬苦成功採購德國BNT疫苗，民進黨政府否認卡民間採購疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-13 16:16:59｜2021-07-13 16:18:36

鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，將一共採購1000萬劑BNT疫苗後捐贈給政府。民進黨立法院黨團今（13）日質疑，我國目前已掌握4457萬劑疫苗，採購疫苗非最急迫議題，但國民黨卻配合國台辦搶買疫苗，以疫謀統。國民黨反駁說，民進黨從頭到尾只會抹紅、不會做事，相關採購程序皆依政府規定，難道永齡基金會與台積電也是配合國台辦演出。

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民進黨立法院黨今日召開「國台辦編劇導演，國民黨配合演出」線上記者會。副幹事長黃世杰黃世杰指出，馬曉光稱上海復星是台灣購買疫苗唯一管道，又說台灣還有其他團體跟地方政府要購買疫苗，這個劇本，國民黨不斷配合演出，且被點名的4個藍營執政縣市，目前疫苗庫存量都很高。

民進黨團書記長羅致政表示，若慈濟能依循這幾天的BNT模式完成採購，台灣將獲得約有5000萬劑疫苗，他認為目前採購疫苗非最有急迫性的議題。然而國台辦第一時間的表明，國民黨就馬上接球，讓人不禁懷疑，國台辦在背後編劇，國民黨配合演出。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，「民進黨從頭到尾只會抹紅，不會做事，四縣市遵守政府程序與永齡基金會、台積電、慈濟沒有二致。」他指出，地方協助購買疫苗，是為了提升可供全國人民施打的疫苗數量，為全民爭取更多國際認證疫苗。民進黨透過限制施打類別方式讓許多人打不到疫苗，用來掩蓋現存疫苗仍然不足的事實，甚至怪罪地方仍有疫苗庫存，這是可惡且心虛的政治操作，民進黨政府只要開放40到60歲在外工作主力，一周內即可打完現有疫苗庫存量。

鄭照新舉例指出，起初東洋代理BNT疫苗破局，根本是民進黨內部利益擺不平自己不買，莫德納、AZ是英美疫苗到不了貨，難道都怪給中國大陸阻攔？過去民進黨甚至不斷謬稱BNT全是中國代工生產，又說國際三大藥廠疫苗皆可不經三期就上市，當國民黨執政四縣市努力協助購買疫苗，民進黨絲毫不檢討自購量極低，還忙著啟動大內宣、抹紅編故事，他強調，「別提國台辦，先把造謠的人送法辦」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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