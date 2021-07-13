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凍齡神話被戳！72歲Vera Wang「直接公開素顏」　網跪了

▲美照修圖被酸，Vera Wang公開素顏照反擊。（圖／Vera Wang IG）
▲美照修圖被酸，Vera Wang公開素顏照反擊。（圖／Vera Wang IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-13 15:59:28｜2021-07-13 16:36:50

美國知名華裔婚紗設計師Vera Wang，日前分享過72歲生日的現場照，被稱根本是27歲，凍齡美貌轟動外界，不料，事後有賓客貼出無修圖版本，她滿臉歲月痕跡的模樣引起議論。事件發酵1星期，Vera Wang公開一張素顏、零濾鏡的健身照，疑似反擊酸她修圖過頭的輿論，霸氣態度贏得網友讚賞。

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▲▼王薇薇（上圖中）被指P圖過頭。（圖／Vera
▲▼Vera Wang（上圖中、下圖右）被指P圖過頭。（圖／Vera Wang、donnakaranthewoman IG）
▲▼王薇薇（上圖中、下圖右）被指P圖過頭。（圖／Vera
Vera Wang 11日PO出做重訓的照片，她戴頭巾、穿帽T舉重，臉上沒有脂粉，真實呈現目前狀態，雖然與派對照上光滑無皺紋的鵝蛋肌有些差距，但對於年屆古稀的她，已經算是保養的相當好，坦然面對自己的精神更是令網友佩服。

▲王薇薇零修圖、素顏入鏡。（圖／Vera
▲Vera Wang零修圖、素顏入鏡。（圖／Vera Wang IG）
先前Vera Wang接受雜誌專訪，大方透露養生祕訣，她睡覺時會把冷氣調到接近冷凍櫃的溫度，早餐喜歡吃水果加優格、煙燻鮭魚麵包和雞蛋等，含糖飲料則是敬謝不敏，「我2006年就戒掉喝健怡可樂的習慣，這是我做過最痛苦的決定。」15年來只喝水解渴。

▲▼王薇薇身材不科學。（圖／Vera
▲▼Vera Wang身材不科學。（圖／Vera Wang IG）
▲▼王薇薇身材不科學。（圖／Vera
▲▼王薇薇身材不科學。（圖／Vera
此外，Vera Wang堅持每天睡滿7到8小時、花5分鐘重訓，運動完泡澡，工作回家再泡一次，且泡澡水會加嬰兒油，午餐除非不得已，絕對不外食，菜單為生魚片、糙米、蔬、雞肉和白飯等，晚餐準時7點30分吃，平日會到餐廳點愛吃的煙燻鮭魚或牛排。（編輯：楊穎軒）

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