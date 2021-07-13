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竹縣府推防疫醫事人員旅宿優惠 每房補助1500元

▲新竹縣府推出防疫醫事人員旅宿優惠，每房1500元、限量1500間。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣府推出防疫醫事人員旅宿優惠，每房1500元、限量1500間。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-07-13 16:16:52

新竹縣政府表示，為感謝第一線醫事人員守護鄉親健康，縣政府交通旅遊處與縣內19家旅館民宿洽商防疫醫事人員旅宿優惠專案，每房補助1500元、限量1500間，期間從即日起到9月30日止。縣長楊文科今（13）日上午在縣府大門舉辦的記者會中，代表縣民向防疫人員表達感謝之意，並表示這段時間大家辛苦了，歡迎所有符合資格的醫事同仁，踴躍使用旅宿優惠，讓身心好好充電後，再回到崗位堅守防疫任務。

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楊文科表示，參與這個專案的業者包括渡假村、五星級飯店、汽車旅館、民宿山莊，有了縣府1500元補助，部分0元就可入住，五星級國際飯店也只要1000元，非常優惠。

交通旅遊處長游志祥表示，體恤醫事人員辛勞，持續堅守防疫壁壘、守護我們的健康，特別訂定防疫醫事人員旅宿優惠專案，時間為110年7月13日~9月30日，對象是新竹縣六家防疫專責醫院的醫事人員(如醫師、護士、醫檢師…)。入住時請出示身份證和醫事人員執業執照。

新竹縣旅館同業公會理事長鄭建宏指出，1年半來醫護人員為了防疫工作守護、拚命，旅宿同業人員感恩的心一直都在，這次本著還願的心情與新竹縣政府合作醫事人員優惠專案，希望醫事人員能有充分的時間、空間休息。

中國醫藥大學新竹附設醫院副院長葉坤祥說，這段期間疫情嚴峻，照顧確診病患對醫護人員是很大的負擔，感謝楊縣長和旅宿業者的貼心支持，讓第一線人員以優惠的價格中繼休息後，再全心全意堅守防疫任務。

包括東元醫院黃禹仁副院長、新竹台大分院方泓仁特助、中醫大護理部主任張鳳媛 、新竹縣民宿業同業公會盧文舟理事長、新竹豐邑喜來登大飯店楊淑芳副總、新竹安捷國際酒店陳品峰董事長都參與了這場記者會，場面氣氛熱鬧溫馨。

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