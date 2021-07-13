指考今年無補考！確診考生補救措施3擇1　皆需具備4條件

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不過，考生的身份必須具備4項條件且缺一不可，才可適用補救措施，包括已報名 110 學年度大學指考、因 COVID-19 疫情確診治療尚未痊癒或尚未解除隔離而無法參加指考，或於考試期間確診致未能全程參與已報名之考試科目、已通過 110 學年度考試入學招生管道證明文件審查以及經招聯會審查認定者。
招聯會提醒，具備這4項條件考生，需於7月 26日上午 9 點起到8月2 日下午5點止，以網路向招聯會申請，經本會審查認定通過後，在8月16日前繳交備審資料及志願切結書等相關表格。
戴念華進一步說明，考生因情況不同，分發原則及審查方式有三類，符合適用條件的考生得選擇其中一類。第一類是選擇考試入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生如果有參加今年的學測，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考；第二類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，則可以申請分發原繁星錄取校系；第三類則是今年以個人申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可以選擇1個校系分發。
戴念華補充說明，繁星已錄取、個人申請正取或備取獲分發，可選擇重回原校，但第一類6個志願錄取與否是由校系審查後決定，皆採外加名額，不過牽涉到政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組的志願，均無法適用上述的補救措施。
另外，確診考生不得同時登記考試入學分發又申請補救措施，當考生若未能全程參與已報名的考科，而以已經考的部分考科參加110學年度考試入學分發招生管道登記分發時，便不得再選擇補救措施。