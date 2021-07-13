COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

視察基隆自來水管線汰換　蘇揆揭利用夜市停業做了這件事

▲行政院長蘇貞昌今日與基隆市長林右昌、立委蔡適應、邱臣遠等人，視察自來水管線汰換的情形。（圖／基隆市政府提供）
▲行政院長蘇貞昌今日與基隆市長林右昌、立委蔡適應、邱臣遠等人，視察自來水管線汰換的情形。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-13 16:32:26

行政院長蘇貞昌今（13）日到基隆市視察自來水管線汰換情形，並透露指示經濟部利用疫情期間夜市停業的機會，推動平日難以施做的夜市自來水管線汰換；也對於基隆市長林右昌與自來水公司合作，將基隆市的漏水率下降，大為肯定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌今日在自來水公司董事長胡南澤的陪同下，與林右昌、立委蔡適應、邱臣遠等人，先後前往過港路及仁三路的廟口，視察自來水管線汰換的情形；看到數十年未曾汰換的老舊自來水管，終於能夠更新，讓當地的里長及攤商們都深表感激。

林右昌向蘇貞昌報告指出，他剛上任時，基隆市的漏水率是全國最高，不僅浪費水資源，也嚴重影響都市的景觀跟道路品質；為此，市府制定整體的計畫，利用示範道路計畫，把地下包括自來水在內的五大管線一併處理，讓基隆的道路品質大幅改善。

林右昌說，過去基隆市的自來水汰管經費大概是一年1至2億元，今年自來水公司在基隆要投入4億元進行汰管，明年則是4.8億元，幾乎是過去的二至三倍，將加速改善原本老舊的自來水管線，市府也一併推動示範道路；像過港路就是已經規劃完成的示範道路，預計明年就要動工。

蘇貞昌認為，自來水第一區處在101年的漏水率高達32%，109年下降到24%，預計在113年後，每年可節省2.2座新山水庫的蓄水量；除政府跟自來水公司的大力推動，更要歸功於有遠見、有魄力的林右昌，肯做這樣吃力不討好的工作，再加上立法委員支持前瞻基礎建設，把預算放在該做的地方。

水公司第一區管理處長李慶興補充，改善工程已陸續發包，開始進行管線汰舊換新，將把基隆市分成106區，管線汰換工程規劃採用高效益的模式，將老舊塑膠管改為金屬管材及不銹鋼波浪管；且因應未來有供水需求的區域，將管線口徑加大，並於110年2月起開始進行漏水調查作業。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
47.96%52.04%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
58.62%41.38%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.55%86.45%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀