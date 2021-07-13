視察基隆自來水管線汰換　蘇揆揭利用夜市停業做了這件事

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林右昌向蘇貞昌報告指出，他剛上任時，基隆市的漏水率是全國最高，不僅浪費水資源，也嚴重影響都市的景觀跟道路品質；為此，市府制定整體的計畫，利用示範道路計畫，把地下包括自來水在內的五大管線一併處理，讓基隆的道路品質大幅改善。
林右昌說，過去基隆市的自來水汰管經費大概是一年1至2億元，今年自來水公司在基隆要投入4億元進行汰管，明年則是4.8億元，幾乎是過去的二至三倍，將加速改善原本老舊的自來水管線，市府也一併推動示範道路；像過港路就是已經規劃完成的示範道路，預計明年就要動工。
蘇貞昌認為，自來水第一區處在101年的漏水率高達32%，109年下降到24%，預計在113年後，每年可節省2.2座新山水庫的蓄水量；除政府跟自來水公司的大力推動，更要歸功於有遠見、有魄力的林右昌，肯做這樣吃力不討好的工作，再加上立法委員支持前瞻基礎建設，把預算放在該做的地方。
水公司第一區管理處長李慶興補充，改善工程已陸續發包，開始進行管線汰舊換新，將把基隆市分成106區，管線汰換工程規劃採用高效益的模式，將老舊塑膠管改為金屬管材及不銹鋼波浪管；且因應未來有供水需求的區域，將管線口徑加大，並於110年2月起開始進行漏水調查作業。