錄影歡送酈英傑　賴清德：永遠記得一起看棒球

副總統賴清德今（13）日下午以錄影方式，為美國在台協會台北辦事處（AIT/T）慶祝美國國慶暨歡送處長酈英傑（Brent Christensen）直播活動致詞。賴清德肯定台美共同努力合作，逐步將雙邊關係推向新的高峰，並感謝酈英傑3年來對台美關係的卓越貢獻，期盼酈英傑未來無論身處何處，都能持續關心台灣、支持台灣。

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賴清德說，今天非常高興參加「美國獨立245週年」的慶祝活動，同時也為酈英傑餞行。美國一直是我們信賴的好夥伴，也是台灣最重要的盟邦。在這個特別的日子裡，我謹代表台灣政府與人民，向美國友人致上最衷心的祝賀！

賴清德說，自從擔任公職以來，我曾在許多不同場合，和美國友人就台美關係和國際局勢交換意見，每一次交流，都讓我感受到美國對台灣堅定友好的情誼，以及美國對民主、自由與人權價值的堅持。

賴清德表示，民主、自由與人權不會從天而降。幾十年來，台灣經過漫長而又艱難的旅程，才從過去的威權統治轉型成為今天的民主國家，對於這個得來不易的成果，台灣人民不僅非常珍惜，也願意奉獻一己之力，將這些普世價值持續推展到世界上的每一個角落。

賴清德說，他要藉此機會感謝美國政府，總是在台灣的民主面臨威脅時，為我們挺身而出；除了一再重申對我國堅若磐石的安全承諾，也聯合盟邦表達對台海和平穩定的重視。他更要感謝美國即時捐贈250萬劑疫苗，彰顯民主夥伴相互扶持的真摯友誼。我尤其要感謝酈英傑居中協調促成美國對臺灣的強勁支持。

賴清德說，近年來台美兩國基於共同的民主與自由價值，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）及「印太民主治理諮商」等機制，在媒體識讀、婦女平權、宗教自由及公民社群連結等議題進行各項合作；就在不久前，台美「貿易暨投資架構協定」(TIFA)，也有了非常好的開始，因為雙方的共同努力，逐步將台美關係推向新的高峰，真的是名符其實的「真朋友、真進展」。

賴清德說，今天在此共同慶祝美國獨立紀念日，除了緬懷美國開國元勳、彰顯偉大的美國精神之外，他也要藉此機會，代表臺灣政府及人民，感謝酈英傑三年來對台美關係的卓越貢獻，「我會永遠記得和酈處長許多美好的互動，無論是交換國際情勢的看法，還是一起去看棒球、品嚐美食以及走訪阿里山特富野古道的珍貴回憶」。

賴清德最後說，期盼酈英傑未來無論身處何處，都能夠持續關心台灣、支持台灣，台灣人民也將永遠張開雙臂，歡迎您再度回到這裡，也祝福酈英傑未來一切平安順利。