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台中疫苗剩餘率「本島最低」　盧秀燕：中央多分配疫苗量

▲公費疫苗預約平台，截至今上午台中市約13萬5727人上網登記(圖／市政府提供2021.7.13)
▲公費疫苗預約平台，截至今上午台中市約13萬5727人上網登記(圖／市政府提供2021.7.13)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-13 16:46:50

台中市政府今（13）、明兩日在全市開設快打站，為69、68歲長者及55歲以上原住民施打疫苗，今早已施打2萬4468人，單日施打率超過六成，「打氣依舊很旺」；此外，中央的COVID-19公費疫苗預約平台，截至今天上午台中市約13萬5727人上網登記，市長盧秀燕表示，目前台中獲配疫苗數仍不足，呼籲中央多分配疫苗，只要疫苗一到貨將盡快為市民接種，提升全市疫苗覆蓋率。

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盧秀燕今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，今、明兩日替69、68歲長者施打疫苗，統計至今日下午兩時，全市62處快打站共施打2萬4468人，其中69、68歲長者共施打2萬2145人、55歲以上原住民施打626人，單日施打率已超過六成，各快打站現場秩序良好，打氣也很旺，7月15日將再納入67歲長者為施打對象。

盧秀燕提到，截至今日早上8時止，台中市已有39萬6244人次施打疫苗，根據中央統計，台中疫苗剩餘率「本島最低」，表示台中施打狀況最澈底；針對行政院政委唐鳳設計的COVID-19公費疫苗預約平台，今早開放18歲以上意願登記，她表示，台中過去採用快打站大規模接種，中央現在將疫苗施打政策改為預約制，由民眾自行上網預約選擇疫苗，統計至今早，台中約有13萬5727人上網預約，按台中人口數來看，台中所分配到的疫苗數的確不足。

盧秀燕提到，目前中央依65至74歲比率配發台中約八成疫苗量，呼籲中央再多分配疫苗，若再多分配台中將可為66、65歲長者施打疫苗，市府將比照其他年齡層長者的注射方式，以發放疫苗通知單、設置快打站服務，除減輕長者不便，也減少預約人數的壓力。

此外，台中夜市今起微解封，經發局長張峯源表示，台中市共33家夜市，市府共收到24件申請案，市府收件後陸續審核與現勘，首波同意13家夜市復業，今日恢復營業夜市包括逢甲、中華路、忠孝路、蔣公路、昌平及長億6家，其餘旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳夜市則依原營業日復業，他呼籲，目前台中市仍禁止內用僅能外帶，請民眾出門維持社交距離，「買了就走、不要逗留」。

經發局指出，昨日收件的4家夜市，包括潭子勝利、靜宜觀光、雅潭、東勢第三橫街夜市，及今日收件的7家夜市，包括龍津、龍井自強、大肚、陽明、東平、四德、霧峰大東家觀光，市府夜市申請案件受理後，原則會在7日內完成審查，如業者書面資料完整，經發局將儘速排定會勘，協助業者在預計的營業日前完成防疫計畫核定。

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