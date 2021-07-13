日本調整COVID-19疫苗分配量　引發地方反彈

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為解決疫苗分配出現地區不均的問題，日本政府今天公布修正後的8月上半月疫苗分配計畫，包括大阪市等目前擁有超過最近接種次數6週數量疫苗的地區，將減少配額約一成，轉而分配給其他地區。
日本政府修正原先要分配給市區町村的8000箱疫苗（約可接種936萬次）的基本計畫配額，減少約4%到7702箱（約可接種901萬次），例如大阪市從164箱變成148箱，名古屋市從137箱變成124箱；東京都的世田谷區等地也是減少配額對象。
日本政府是從登錄進疫苗接種系統VRS來判斷各地區目前疫苗庫存量，但因為有些地區登錄作業不夠即時，因此系統顯示庫存量與實際庫存量並不一致，導致地方政府出現反彈。
日本政府預計把減少分配出去的298箱疫苗，加上手上另外2000箱疫苗，總計2298箱作為「協調配額」分配給各都道府縣政府，除了供都道府縣設置的大規模接種會場外，剩下的疫苗由都道府縣自行裁量，看要分配給哪些疫苗不足的市區町村等次級地方政府使用。
TBS電視台報導，行政改革擔當大臣河野太郎今天說，減少的配額將作為都道府縣裁量配額分配給都道府縣政府。
河野也表達將再追加協調配額數量、努力穩定提供疫苗的想法，為解決地方政府間出現的疫苗落差，將彈性提供疫苗。
富士新聞網報導，大阪市長松井一郎略表不滿地說，大阪市已完備可以每週施打35萬劑疫苗的體制，現在卻要減少一成配額對嗎？
仙台市長郡和子也說，「雖然很遺憾，現階段已不是可以說明接下來預約受理的狀況」。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1100713