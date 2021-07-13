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台積電3員工確診　竹科男宿286人採檢結果出爐

▲台積電傳出有3名員工確診，內部緊急擴大匡列與採檢，其中1人在竹科上班，新竹市政府採檢宿舍286人全數陰性。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電傳出有3名員工確診，內部緊急擴大匡列與採檢，其中1人在竹科上班，新竹市政府採檢宿舍286人全數陰性。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-13 17:24:26

台積電有3名員工確診新冠肺炎，公司立即匡列百餘人進行PCR篩檢，其中1人為新竹市個案，新竹市政府安排確診者竹科同宿舍人員進行採檢，286人全數為陰性。

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台積電12日發聲明宣布，公司有3名員工確診新冠肺炎，公司防疫委員會已匡列密切接觸者百餘人，進行PCR檢測並居家隔離，同時擴大篩檢確診員工活動空間的其他人員約數百人，一周內也將會進行多霧的快篩檢測，維持執行公司的分組分流與居家辦公措施。

其中確診員工裡，有1人為新竹市個案，並住在竹科的一人一室員工宿舍中，新竹市長林智堅今日表示，這名從業人員擁有獨立衛浴，傳染給其他人的風險相對低，但仍安排確診者宿舍所有人員進行採檢，目前已採檢286人，全數為陰性。

新竹市政府提醒，全國仍在防疫三級警戒期間，應避免外出、減少跨縣市移動，降低傳染風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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