移工想換工作遭非法仲介用鐵鎚砸頭　私自抽傭案曝光

在台灣的移工，時常會面臨許多社會議題而陷入孤立無援的狀況。嘉義縣有名非法仲介辜姓男子，因鄉下有許多缺工的農田，他窺見商機，慫恿外籍移工哈迪（暫譯）以觀光名義申請來台並非法工作。辜姓男子每天從他的薪水1000元中抽傭200元，且當哈迪想換工作時，竟找蔡姓友人將其綑綁到山區公墓並用鐵槌毆打、重擊後腦，全案以依強盜罪嫌起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀

除了用鐵鎚毆打後腦之外，哈迪的護照和手機還被辜姓男子搶走，渾身都是傷的他被丟到山區公墓，哈迪被敲昏後血流如注，醒來後跑到山下求救，員警到場後，趕緊連絡附近的印尼移工翻譯，才得知哈迪被綁到山上毆打鎚殺，將哈迪送醫急救後交專勤隊處理。





警方循線找到辜男等人，檢警訊問後認定，辜男等人涉犯攜帶凶器強盜罪，以不法手段強取他人財物，可處5年以上有期徒刑；致人重傷可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，依法起訴。





在調查過程中，發現50歲辜男因女友是印尼人而有管道能引進非法移工，再加上他認為山區農民缺工嚴重，有商機可圖，因此聯繫印尼籍人士以觀光簽證申請來台，並轉介到農家工作，每人日薪均一千元，而辜男可抽兩成。受重傷的印尼移工哈迪則是在前年11月以觀光名義來台，經過辜男介紹到中埔鄉劉姓農民家幫忙4個月左右，去年3月底哈迪有意更換工作，就被辜姓男子挾怨報復，載到水上三界村處毆打。





此案牽涉關於私人仲介議題早有民間團體長期抗議，表示私人仲介會讓移工人權和安全都有考量。台灣移工聯盟曾在今年5月10日前往勞動部舉行「私人仲介不廢勞雇受害 跨境安全勞動 政府負責」記者會，指許多移工因仲介疏失導致居留證逾期，更有不肖仲介業者無照運營、甚至偽造居留證，讓勞雇受害，要求政府廢除私人仲介制度。





勞動部回應，仲介無照營運依法可處新台幣30萬至150萬元罰鍰，而假造證件則可送司法偵辦。勞動部指出，未來仲介公司如接受移工委任，因未善盡受任事務，而有逾期辦理居留情事，將依據就業服務法規定處6萬至30萬元罰鍰，且當年度仲介公司評鑑成績亦將予以扣分；修正草案已於今年5月5日預告，後續將儘速完成法制作業。



