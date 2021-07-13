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提「同志團體」挨批歧視？柯文哲：單純疫情處理過程

▲針對昨日在防疫記者會上特別提出「同志團體」是家戶傳染的問題，台北市長柯文哲13日表示，自己既沒有污名也沒有歧視的意思。（圖／台北市政府提供）
▲針對昨日在防疫記者會上特別提出「同志團體」是家戶傳染的問題，台北市長柯文哲13日表示，自己既沒有污名也沒有歧視的意思。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-13 17:36:47

台北市長柯文哲昨（12）日在防疫記者會上，指出北市現在家戶傳染的問題相當麻煩，並強調「在家打麻將、同志團體、合租公寓」都是問題，其中特別點名同志團體，也讓社會各界頗有微詞，認為柯文哲語帶歧視與抹黑。對此柯文哲在今日的防疫記者會上表示，自己的說法平鋪直敘，且把它當作是公衛的問題處理，既沒有污名也沒有歧視的意思。

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柯文哲表示，北市內某些確診案例，如果有延續感染超過一個禮拜，就會去調查背後的相關原因。柯文哲說，星期日下午五點半，防疫指揮官陳時中親自召開的視訊會議，也有討論到這些「特殊的感染問題」，並且要求北市區管要特別注意並處理這些問題。

柯文哲強調，自己的態度很簡單，如果疫情要控制，資訊一定要公開透明，不要說因為諱疾忌醫，大家都跳過去不講，隱晦不談無助於疫情的防治。「我講這些是平鋪直述，我把它當作是公衛的問題要處理，既沒有污名也沒有歧視的意思。」柯文哲說，只是單純希望大家要注意這個問題，對他來講這只是一個處理疫情的過程。

▲中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增24例新冠肺炎確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。
▲中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增24例新冠肺炎確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。 (圖／指揮中心提供)
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