禁轉政策害上萬移工被迫失業　NGO籲勞動部給予補償

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台灣移工聯盟指出，在台移工要轉換雇主本來就不容易，因為《就業服務法》中明訂移工「原則上禁止轉換、例外准許」，因此在台灣能轉換雇主的移工為少數，且多半是發生了「不可歸責於移工」之情況如移工被積欠加班費、被指派許可外工作、超時加班等。這類勞資爭議被提出後，移工通常會被仲介帶離開原工作崗位，也自然不再有薪資可領。然而面臨禁轉政策和「勞資爭議暫緩」，讓移工沒有收入的日子被迫延長。
此外，在台移工平時領取的僅有基本工資，家庭看護工更只有17000元的薪資。大部分移工除了勞健保、所得稅之外，還得被扣除膳宿費、仲介服務費、體檢費、居留證等等費用，甚至還背負著為了來台灣工作，而欠下的一大筆仲介費貸款。長期的低薪狀況，加上必須支應母國家庭所需，對難以儲蓄的移工來說，勞動部的「禁轉政策」無異於是斷炊、斷糧。移工甚至還會因為離開雇主處等待轉換，而被仲介收取每日的膳宿費用，更不用說這項限制政策僅限於移工族群，對於本國勞工則完全沒有類似措施，可謂雙重標準的體現。
儘管勞動部7月1日重新開放家庭看護工的轉換，並於今（13）日開放所有移工的轉換，但台灣移工聯盟質疑，上萬名移工在此期間失業又「被迫無法就業」長達25天至37天，對移工權益及經濟造成很大傷害。
台灣移工聯盟也指出，本次禁轉政策的爭議，也凸顯了移工日常保障的不足。對本地勞工來說，一般都會投保就業保險，若是遇到「非自願離職」的情況，便可以在六個月內，領取投保薪資60%的「失業給付」，以維持最基本的生存需求。但是對移工來說，這60%的「失業給付」是不存在的，因為在《就業保險法》第5條，就明確地排除了所有外籍工作者的適用。
然而，移工同樣會被解僱、有非自願離職的情況，卻完全沒有「非自願離職」後的任何保障，失業後不僅沒有任何收入，常常得到處借錢才能維生、撐到得到下一份工作。若平時就有「就業保險」的保障，也許「禁轉政策」的衝擊便能有所緩衝；然而，正因為移工平時的保障就不足，這次「禁轉政策」對移工經濟狀況的衝擊更顯巨大。此外，在這一次疫情當中，也可以看見政府「紓困政策」一波波出爐，然而長期以來被忽視的移工，再一次毫不令人意外地被忽視了。
聯盟呼籲勞動部，傷害既已造成，補償就是義務，勞動部應對因5/27勞動部宣布勞資爭議處理延期、6/5勞動部宣布移工禁止轉換之規定，故應給付受影響者紓困補償；自該移工受影響日起，應發給第一次一萬元之紓困補償；於受影響日滿30日之次日，發給第二次一萬元之紓困補償。此外，政府也應盡速修訂《就業保險法》，讓所有移工都有加入就業保險的權利。