醫護施打科興仍染疫　泰國、印尼提應對措施

《四方報》報導，不少東南亞國家如泰國、馬來西亞、印尼等都正在和變種病毒苦戰，加快疫苗施打進程因而成為政府當前積極推展的工作之一。不過，泰國和印尼目前使用的疫苗中有許多來自科興疫苗，兩國近期疫情升溫後，傳出不少施打過兩劑科興疫苗的醫護人員仍然染疫甚至重病或身亡的情形，讓專家和民間對於科興保護力產生疑慮。有鑑於此，泰國和印尼也於近日各自提出相應措施以維護一線醫護人員的安全。





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泰國衛生部長Anutin於12日表示，將開放已經接種科興疫苗之民眾「混打／追加AZ或輝瑞疫苗」，已經施打第一劑科興的民眾將可在3至4週後接種AZ疫苗作為第二劑；至於已經打完兩劑科興疫苗的民眾則可以補打AZ疫苗或輝瑞疫苗作為第三劑，間隔期同樣在3至4週。Anutin表示，開放疫苗補打／混打將可以快速建立對病毒更高的免疫能力。





泰國於2月展開疫苗施打計畫，其中醫護人員多施打科興疫苗，泰國衛生部指出，截至11日全國已接種二劑科興疫苗的醫護人員67.7萬人中，有618人在4月至7月間仍然確診，其中一名護士染疫身亡，另一名醫院工作人員則惡化為重症仍在救治中。《BBC》報導引述一份在智利進行的臨床實驗中指出，科興疫苗效力約在65.9%，預防重症效果大約86.3%、預防死亡則約87.5%。泰國朱拉隆功大學的免疫學專家Thiravat Hemachudha則指出，施打二劑科興疫苗的民眾的抗體數值約70%，但面對Alpha或Delta變種病毒則「幾乎沒什麼效果」。





目前泰國開放施打的疫苗種類只有科興和AZ疫苗，因此當前若要混打或補打廠牌只剩下AZ疫苗可以選擇，不過美國捐贈之150萬劑輝瑞疫苗預計將於近期抵達，屆時將可選擇追加輝瑞疫苗。此外，泰國官方也於近期計畫向輝瑞採購2000萬劑疫苗，並向莫德納採購500萬劑疫苗，未來有望逐漸拓展疫苗廠牌選擇之多元性。





《路透社》指出，泰國民眾先前就對科興疫苗在泰國接種計畫中佔據壟斷地位感到不滿，先前泰國衛生部又流出一份備忘錄指出，一名衛生專家建議政府不要給施打兩劑科興疫苗的醫護補打mRNA疫苗加強保護力，因為這麼做將「承認科興效果不佳」，引發民眾對於科興疫苗效果的質；再加上泰國醫護人員施打科興卻仍染疫之消息頻傳，降低民眾施打科興之意願。上週就發生泰國醫院開放民眾至蝦皮平台預約施打莫德納疫苗，結果短短數分鐘1800劑全數掃空的情形，反映出泰國民眾對mRNA疫苗的施打需求增加。





印尼疫情是目前東南亞國家中最嚴峻的，每日確診人數飆破35,000人，每日通報死亡案例平均超過1000例。印尼目前已經施打超過數百萬名醫護人員，超過95%的醫護人員已經接種過疫苗，但卻有數千人仍然確診，甚至有不少死亡案例。儘管染疫之醫護人員大多症狀輕微，但卻必須等待康復並自主隔離，造成病患劇增醫護人員人手卻短缺的窘境。一間當地醫院醫生更向《路透社》表示，自己所屬的醫院因工作人員接連染疫少掉200名人手，病患卻蜂擁而入，造成值班醫師負擔更大，「病患越來越多，醫護卻變少，簡直太瘋狂了」。





印尼目前已取得近1.2億劑疫苗，大部分是中國廠牌疫苗，1億劑是科興疫苗，150萬劑是國藥疫苗(Sinopharm)。《CNN》報導引述一份獨立調查研究指出，印尼6月以來已經有131名醫護人員死亡，其中7月目前已經有50名醫護死亡，他們大多施打科興疫苗；近期更有一名負責科興臨床實驗的著名科學家Novilia Sjafri Bachtiar疑似因染疫去世。





為了應對此情況，印尼當局決定給醫護追加第三劑mRNA疫苗加強防護力。美國目前已經宣佈將向印尼提供300萬劑莫德納疫苗救急，而印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）9日表示，首批莫德納疫苗抵達後將讓所有醫護人員都優先注射莫德納，作為追加的第三劑疫苗。



