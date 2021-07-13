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內幕／中國鬆手？BNT疫苗簽約成功　黨政人士透露3因素

▲台積電與鴻海永齡基金會將各購500萬劑BNT疫苗，捐贈予政府統一安排施打。（圖/美聯社）
▲台積電與鴻海永齡基金會將各購500萬劑BNT疫苗，捐贈予政府統一安排施打。（圖/美聯社）

記者黃宣尹、鄭宏斌／台北報導

2021-07-13 18:00:00

台積電與鴻海永齡基金會各洽購500萬劑BNT疫苗，已完成合約簽署、贈予政府，消息一出，亟需疫苗的國人多感到開心；不過，在野黨等部分人士仍認為，是因蔡政府意識形態作祟，才遲至現在完成。黨政人士表示，從鴻海創辦人郭台銘的發文等就可明確得知，政府根本沒有卡疫苗，「中國因素」才是最大阻礙。而最後讓中國不得不鬆手的原因，就是因為美日陸續援助疫苗，且台灣疫情趨緩，加上代理商上海復星為了賺錢，才讓我方的採購順利完成。

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黨政人士指出，政府沒有卡疫苗，中國才是卡疫苗的最大關鍵。他說，美日持續奧援台灣、接連贈與疫苗，這和中國最終只能放手是環環相扣的。原先台灣疫苗很少，國內民眾難免心急，再加上中國壓力，國內也出現呼應的親中聲浪。只是，政府必須實際考量，向中國進口復必泰疫苗，「有人敢打嗎？」既然爭議不小，當然不能貿然進口以添混亂。

該人士分析，中國鬆手的因素包括，美國、日本相繼援助台灣疫苗，讓台灣的壓力減少很多；另外，國內疫情目前趨緩，民心已稍微穩定，中國施壓力道就順勢變弱；最後，身為代理商的上海復星也需思考「賺錢」，「沒有面子，至少要有裡子」，中國即使在政治方面拿不到分數，至少要賺到錢。

不過，其實中國也並非完全讓步，依舊有吃台灣豆腐之嫌。復星在公告中提及這批疫苗將被捐贈予「台灣地區疾病管制機構」，「台灣地區」一詞出現，再度引發矮化國格等議論。

對此，行政院發言人羅秉成在12日的記者會上回應指稱，採購契約由兩捐贈單位和香港復星訂立，「疾管署不是契約當事人，重訊的發布，和我們政府無關」，巧妙避開敏感的政治爭議。

對於在野黨先前抨擊政府卡疫苗、現在又質疑政府收割。黨政人士分析，從郭台銘的社群公開發文等來看就知道，政府根本沒有卡疫苗，只是一定要遵照原廠製造、包裝，並直送台灣的原則，因為政府提供的「要害免責」的對口，本來就是原廠，跟意識形態根本沒有關聯。

該人士強調，6月1日鴻海提出「申請500萬劑BNT疫苗專案輸入」，6月2日衛福部長陳時中隨即與郭台銘會晤，6月9日專家會議就通過EUA，6月12日衛福部即發函同意鴻海案「專案輸入」。

6月16日，郭台銘提供一份BNT相關資料指出，BNT只與政府洽談，因此郭台銘在6月17日在臉書公開感謝政府之後，6月18日又轉而要求「政府授權」。行政院在18日午間就召開記者會，宣布同意授權鴻海與6月10日送件的台積電案，蔡英文也於府內接見郭台銘、台積電董事長劉德音。

6月25日，經密集研商達成協議，政府與兩單位完成簽署授權文件，隨後進行談判，該人士指出，台積電與鴻海在7月9日晚間與代理商上海復星簽署採購契約，德國原廠在7月11日下午回傳簽署的相關契約，鴻海和台積電則在當日晚間將捐贈契約提交給指揮中心，指揮中心馬上審核，晚上11時左右就完成簽署程序，「這樣的進展，怎麼還能說政府卡疫苗呢？」

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