內幕／中國鬆手？BNT疫苗簽約成功　黨政人士透露3因素

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該人士分析，中國鬆手的因素包括，美國、日本相繼援助台灣疫苗，讓台灣的壓力減少很多；另外，國內疫情目前趨緩，民心已稍微穩定，中國施壓力道就順勢變弱；最後，身為代理商的上海復星也需思考「賺錢」，「沒有面子，至少要有裡子」，中國即使在政治方面拿不到分數，至少要賺到錢。
不過，其實中國也並非完全讓步，依舊有吃台灣豆腐之嫌。復星在公告中提及這批疫苗將被捐贈予「台灣地區疾病管制機構」，「台灣地區」一詞出現，再度引發矮化國格等議論。
對此，行政院發言人羅秉成在12日的記者會上回應指稱，採購契約由兩捐贈單位和香港復星訂立，「疾管署不是契約當事人，重訊的發布，和我們政府無關」，巧妙避開敏感的政治爭議。
對於在野黨先前抨擊政府卡疫苗、現在又質疑政府收割。黨政人士分析，從郭台銘的社群公開發文等來看就知道，政府根本沒有卡疫苗，只是一定要遵照原廠製造、包裝，並直送台灣的原則，因為政府提供的「要害免責」的對口，本來就是原廠，跟意識形態根本沒有關聯。
該人士強調，6月1日鴻海提出「申請500萬劑BNT疫苗專案輸入」，6月2日衛福部長陳時中隨即與郭台銘會晤，6月9日專家會議就通過EUA，6月12日衛福部即發函同意鴻海案「專案輸入」。
6月16日，郭台銘提供一份BNT相關資料指出，BNT只與政府洽談，因此郭台銘在6月17日在臉書公開感謝政府之後，6月18日又轉而要求「政府授權」。行政院在18日午間就召開記者會，宣布同意授權鴻海與6月10日送件的台積電案，蔡英文也於府內接見郭台銘、台積電董事長劉德音。
6月25日，經密集研商達成協議，政府與兩單位完成簽署授權文件，隨後進行談判，該人士指出，台積電與鴻海在7月9日晚間與代理商上海復星簽署採購契約，德國原廠在7月11日下午回傳簽署的相關契約，鴻海和台積電則在當日晚間將捐贈契約提交給指揮中心，指揮中心馬上審核，晚上11時左右就完成簽署程序，「這樣的進展，怎麼還能說政府卡疫苗呢？」