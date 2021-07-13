名家論壇》膝關節／喜歡的都一樣，能在一起嗎

關於戀愛，有一種戀愛是以「默契」進展。彼此的喜好興趣、討厭的事物、價值觀等等是否一致？我們在推敲彼此心房設限的同時，從片面解讀對方的宇宙，進而知道如何討好對方或是改變自己去讓對方喜歡。當然，這種方式也充滿了各種誤讀造就美麗的誤會，不少曖昧戀情都在這過程中試探升溫或是打退堂鼓。





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日本片《花束般的戀愛》（We Made a Beautiful Bouquet）有一個非常趣味的男女主角互動過程，開場看到一個咖啡廳內一對男女分享耳機收聽歌曲，就看到鄰桌兩對情侶，男主角菅田將暉與女主角有村架純互相對彼此的男女朋友講類似的話，認為那對聽音樂的男女並不是在聽同一首曲子，因為混音輸出的歌曲音量空間感，左耳與右耳聽到的，是根本不同的感受。





你以為差不多的，其實在別人看來，根本天差地遠。愛情也是。





菅田將暉與有村架純兩人都出面想制止那對聽音樂的男女時，赫然發現彼此。尷尬的空氣為之凝結。這時開始敘述5年前到底發生了什麼事情。





原來5年前，菅田將暉與有村架純還是學生階段的同時，他們因為錯過末班車而相遇時，彼此對電影音樂藝術文學等興趣幾乎一樣。由於他們喜歡的都頗有品味，絕非一般通俗門檻。如他們與另外兩個人聚會時，只有他們兩個認出日本鬼才導演押井守，另外兩人則完全沒感覺。





從那一刻起，他們認為彼此是同路人，接著聊天才發現更多神奇的巧合。如兩人也想要去看木乃伊展覽，喜歡的漫畫、文學，這種不可思議的默契品味，換作是任何人，也都會對彼此心生好感。因為要能在人海中找到與自己喜好相似，而且還要這麼多不同興趣都有交集，簡直是匪夷所思。





然而，有著黏著度相同的興趣，就能常保愛情一路風平浪靜嗎？





這故事耐人尋味的地方就在這，學生時代的戀情，只要你儂我儂就可以。那些興趣都是絕佳的愛情火花，然而出社會之後，各種壓力接踵而至。女方還希望能以興趣為主，工作可以過就好。但男方則從本來的自由工作者，也不得不面對進入職場後的人際關係。





現實會磨耗兩人所有的火花，故事裡有許多細節令人感嘆。如男主角努力社會化工作過程中，認為所有的社會化馴服都是必要之惡，只要能過生活，尊嚴興趣都是可以被屈就的。





但女方不要，難怪當男主角感嘆說女主角還能繼續看昔日兩人一起追的漫畫《寶石之國》、《黃金神威》，過去兩人也常用今村夏子的小說來當成一個人對於理解包容力的標準。如今這些對男主角都不重要了，他需要的是社會階級底下的秩序與收入，更需要的，是能在失去所有對生活的熱情之後，還能相信平凡而麻木的生活，只要跟女主角在一起下去就能克服困難。





故事最後刻意讓他們遇見另一對年輕情侶，情侶們正重複著他們曾經擁有的甜蜜默契，這段對比不勝唏噓，也讓人感嘆愛情終究要面對現實麵包的考驗，能從平凡中找到不同的換檔節奏，再次轉變彼此心境，這絕對不是愛情電影裡能看到的。











●作者：膝關節／影評人





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