馬來西亞新增確診首度破萬例　接種中心爆逾200人染疫

東南亞新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，馬來西亞即使已經實施全面封鎖一個月，仍擋不了疫情肆虐，13日通報新增1萬1079例確診病例，首度突破萬人大關。還有媒體報導指出，位於馬來西亞雪蘭莪州的接種中心，驚傳逾200名工作人員染疫。





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根據《海峽時報》等媒體報導，馬來西亞連續3天單日確診逾9千例後，馬來西亞當局13日通報新增1萬1079例確診病例，不但創下單日新增確診新高紀錄，更是首度突破萬人大關。目前累計確診85萬5949例，是東南亞國家中感染率最高國家之一。馬來西亞自6月1日以來進行全國封鎖，來遏止病毒擴散。





但《路透社》等多家媒體13日報導，馬來西亞全國最大、雪蘭莪州首府沙亞南IDCC接種中心發現2名志工確診後，隨即進行大規模檢測，結果顯示共有204名工作人員確診。負責苗接種工作的馬來西亞科學、工藝及革新部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示這並不一定是大型群聚感染事件，有可能是在各自社區感染。





凱里也宣布該接種中心臨時關閉一天、進行消毒。原先預約施打疫苗約6千名民眾，政府也已經重新發出新的預約日期。凱里呼籲曾經前往該中心接種的民眾，一旦出現症狀就要進行自我隔離10天。





目前馬來西亞是東南亞國家中接種率最高的國家之一，3200萬人口中已有25%至少接種一劑疫苗。



