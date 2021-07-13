疫苗議題成主戰場！民進黨網路好感度跌低點　轉折點曝光

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《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察民進黨、國民黨、民眾黨的網路正負評比，發現自從5月1日以來出現兩個現象，其中一個轉折點讓民進黨網路好感表現下滑，是發生在5月25日因民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐自導自演「認知作戰」所引發的爭議，隨後陸續因為延長三級警戒，以及疫苗數量不足等問題受到關注，就讓民進黨的好感度普遍呈現低於國民黨，中間一度在6月29日時總統蔡英文在臉書宣布，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）向前邁進一大步，讓網路正負評比衝上0.69，但也僅是一日行情。
進一步統計網路正負評比平均落於0.2水平下的次數，民進黨9次居冠，國民黨1次、民眾黨0次。受到疫苗施打覆蓋率進展緩慢的衝擊，加上「3+11」給不出民眾交代，中央地方防疫措施混亂不同調等爭議相繼成為焦點，讓民進黨網路好感度在近期急轉直下，正負評比「探底」有一半次數都出現在近一個月，負評遠高過正評的頻率越來越頻繁。
其二現象為7月8日指揮中心宣布「微解封」措施後，三級警戒確定將繼續延長，引來網友質疑標準何在，網路上掀起一連串微解封「微」字意思的說文解字創作熱潮，以及健身房可以營業但幼兒園不行，可以看電影卻不能群聚的爭議。民進黨網路正負評比持續下滑，民眾黨、國民黨連日反升並出現黃金交叉。
另外，因民眾黨黨主席柯文哲對中央砲火猛攻，看準疫苗議題成為疫情主戰場，民眾黨團在立法院提案「政府官員都打國產疫苗」不只獲得跨黨派支持通過，在網路上也獲得多數網友認同，拉升民眾黨6月18日網路正負評比創下新高。
柯文哲針對環南市場爭議回應「設局說」、自嘲自己是全台最大「稻草人」等，也帶動民眾黨網路正負評比近日三連升，超越目前最大在野黨國民黨；國民黨雖然在日前的「疫苗乞丐」議題表現沒有太出色，近期「捐台灣總統」一說也引來爭議，仍然與民進黨出現黃金交叉，網路正負評比小幅上升，反觀民進黨再次跌到低點。