預計年底陸續來台！桃機三航廈需移工超過兩千人

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至於移工議題，希望能如政府所言，做到良善的管理機制。前陣子由於苗栗群聚案，長期為外籍移工爭取權益的宜蘭縣漁工職業工會副祕書長李麗華在當時指出，「處理的方式當然是希望能落實減少群聚，雇主和政府都應提前落實和準備。一直以來都在想新加坡早已發生過移工宿舍群聚狀況，應警惕在國內的狀況，還有漁工在漁船上群聚的情事，都應該協助處理，而不是出事了才問為什麼他們群聚。漁工首先沒有得到合理的居住空間和民生空間，要怎麼防疫？希望透過這次事件政府和民間能正視各類型移工問題，不只是廠工。」





現階段中華民國勞動部勞動力發展署推出「

Line@移點通

」，有印尼、泰文、越南文和英文等四國語言的即時疫情資訊推播，鼓勵移工朋友們加入；而失聯移工有疑似相關症狀均可通報，移民署推出「

」，專案期間以「不收費、不通報、不查處」為原則，呼籲有疑似症狀的失聯移工進行篩檢以自救和救人。民間單位亦有專門針對東南亞外籍人士設計的「防疫社群機器人」，可主動向移工推播最新防疫資訊