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預計年底陸續來台！桃機三航廈需移工超過兩千人

▲（圖／桃園機場）
▲（圖／桃園機場）

四方報/綜合報導

2021-07-14 01:00:00

四方報報導，受到疫情影響，我國桃園國際機場三航廈主體工程將在防疫新生活的狀況下進行。由韓國三星物產與台灣榮工公司合組的團隊得標，由三星主導，並己向桃機公司提報預計引進約2200名外勞，分別來自菲律賓、越南及印尼，首批約400至500人，年底前就會來台，政府單位已建議得標團隊讓每位來台移工都能先施打國際認可的疫苗。

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因為台灣在6月時才爆發京元電子外籍移工感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚，我國交通部特別關注桃機第三航廈工程的移工管理和相關防疫措施。

目前桃機第三航廈主體土建工程已於6月1日開工，桃園國際機場公司說，正進行各類施工計畫書與施工圖審查，同時趕建外勞宿舍，預計年底或明年初開始現場作業。

交通部表示希望施工團隊在外勞管理上要考慮防疫，採用最高規格，設計分艙分流及檢疫隔離，但相關防疫指引必須由中央流行疫情指揮中心訂定，近日會與指揮中心研商。

至於移工議題，希望能如政府所言，做到良善的管理機制。前陣子由於苗栗群聚案，長期為外籍移工爭取權益的宜蘭縣漁工職業工會副祕書長李麗華在當時指出，「處理的方式當然是希望能落實減少群聚，雇主和政府都應提前落實和準備。一直以來都在想新加坡早已發生過移工宿舍群聚狀況，應警惕在國內的狀況，還有漁工在漁船上群聚的情事，都應該協助處理，而不是出事了才問為什麼他們群聚。漁工首先沒有得到合理的居住空間和民生空間，要怎麼防疫？希望透過這次事件政府和民間能正視各類型移工問題，不只是廠工。」

現階段中華民國勞動部勞動力發展署推出「Line@移點通」，有印尼、泰文、越南文和英文等四國語言的即時疫情資訊推播，鼓勵移工朋友們加入；而失聯移工有疑似相關症狀均可通報，移民署推出「外籍人士安心採檢防疫專案」，專案期間以「不收費、不通報、不查處」為原則，呼籲有疑似症狀的失聯移工進行篩檢以自救和救人。民間單位亦有專門針對東南亞外籍人士設計的「防疫社群機器人」，可主動向移工推播最新防疫資訊

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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