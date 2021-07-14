預計年底陸續來台！桃機三航廈需移工超過兩千人

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目前桃機第三航廈主體土建工程已於6月1日開工，桃園國際機場公司說，正進行各類施工計畫書與施工圖審查，同時趕建外勞宿舍，預計年底或明年初開始現場作業。
交通部表示希望施工團隊在外勞管理上要考慮防疫，採用最高規格，設計分艙分流及檢疫隔離，但相關防疫指引必須由中央流行疫情指揮中心訂定，近日會與指揮中心研商。
至於移工議題，希望能如政府所言，做到良善的管理機制。前陣子由於苗栗群聚案，長期為外籍移工爭取權益的宜蘭縣漁工職業工會副祕書長李麗華在當時指出，「處理的方式當然是希望能落實減少群聚，雇主和政府都應提前落實和準備。一直以來都在想新加坡早已發生過移工宿舍群聚狀況，應警惕在國內的狀況，還有漁工在漁船上群聚的情事，都應該協助處理，而不是出事了才問為什麼他們群聚。漁工首先沒有得到合理的居住空間和民生空間，要怎麼防疫？希望透過這次事件政府和民間能正視各類型移工問題，不只是廠工。」
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