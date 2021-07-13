法國宣告不打疫苗將限制行動　近百萬人擠爆預約網站

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，印度Delta變種病毒株近期更在歐洲蔓延，為了防止疫情擴散，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，強制醫護人員接種疫苗，並規定包括電影院等部分場所僅允許接種疫苗民眾進入。憂心受到限制影響，消息一出，超過90萬民眾急忙預約接種。





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綜合《路透社》、《美聯社》等媒體報導，法國近期確診數略為上升，法國總統馬克宏為了提高接種率，於12日時宣布多項措施。8月起，民眾到餐廳、購物中心、電影院、劇場、搭乘長途列車和參加大型活動，都必須出示「健康通行證」，上面會記載疫苗接種紀錄或是新冠肺炎陰性證明。馬克宏表示，9月開始新冠肺炎採檢也將從公費改為自費，以鼓勵民眾接種疫苗，而不是做採檢。





馬克宏也要求，自9月起，強制醫護人員、安養院員工以及其他會接觸高風險群體工作者接種疫苗。若上述工作人員沒有進行接種，將不得工作也不會發放薪資。





馬克宏宣布的事項隨即引發疫苗預約潮，許多人想到未來出門吃個飯、喝飲料、看電影前，可能都得採檢，興起了接種疫苗的意願，主要的預約接種網站流量暴增。





其中法國最大的疫苗預約接種網站Doctolib湧入大量民眾登記，每分鐘多達2萬人預約，光是12日就有92萬6000人登記預約接種，創下自法國12月開始實施疫苗接種計畫以來單日新高紀錄，其中35歲以下民眾佔65%。





法國衛生部長維宏（Olivier Veran）13日接受電視台訪問時，高興的表示「這意味著數以千計的人救回來了」。





法國6700萬人口中，約有53.1%已經至少接種一劑疫苗，約40%的人口承接種，但近來疫苗接種速度放緩。根據官方數據顯示，法國單日新增確診已增加至4000多例，其中有半數與傳染性更強的Delta變種病毒有關。目前法國累計確診逾587萬例，超過11萬人染疫死亡。









