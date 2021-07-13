台中夜市「微解封」首日 江肇國赴中華夜市逐攤關心

配合中央「微解封」，台中市政府有條件開放夜市攤商營業第一天，民進黨市議員江肇國與台中市攤販協會理事長廖禹樹等人，傍晚馬不停蹄走訪中華路觀光夜市，關心攤商營運情形。江肇國表示，中華路夜市攤販防疫措施很完備，且動線規劃流暢，顯見攤販相當珍惜得來不易的重新營業機會，提供出的消費環境定能讓人安心。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-13 19:50:05
江肇國表示，目前僅是有條件開放夜市，尚未完全解封，避免群聚風險，無法像往常一樣遊逛夜市。但是，經過他一路走訪，發現中華路夜市現場防疫措施完備，攤販都有實名制條碼、消毒酒精，點餐區加裝透明隔板或遮廉，商家都配戴口罩、面罩等。江肇國希望，民眾如果有懷念小吃美味，現在可以前往外帶，返家再好好享用。
江肇國說，長達兩個月辛苦防疫，攤商近乎零收入。今天終於可以重新營業，攤商都很欣喜，所以即使臉上戴著口罩，頂著大熱天烹調熱食，相當辛苦，卻各個幹勁十足，看得出衷心珍惜能重新營業機會，也必然做好萬全準備，全力配合市府防疫作為，提供讓民眾安心消費環境。
廖禹樹表示，除了攤商防疫措施完備外，現場動線規劃流暢，也輔導排隊名店發放號碼牌，切勿讓過多民眾停留在現場太長時間。協會會安排工作人員定期巡視夜市，若有人潮過多現象，將會疏導到其他地方稍作等待，也會硬性要求遵循防疫社交距離，歡迎懷念夜市小吃民眾，安心來採買，返家再享用。