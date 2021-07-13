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屏東縣疫苗努力打下去　今日維持三冠王

▲屏東縣政府統計到今天中午為止，65歲以上長者疫苗施打率、疫苗使用率、疫苗剩餘率都是全國第一名，成為名符其實的三冠王。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.13）
▲屏東縣政府統計到今天中午為止，65歲以上長者疫苗施打率、疫苗使用率、疫苗剩餘率都是全國第一名，成為名符其實的三冠王。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.13）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-13 20:54:16

「撥補多少疫苗，就用最快、最安全的方式打完！」縣長潘孟安表示，從上月15日第一波疫苗開打後，就不斷地用這句話來期許團隊！結果，統計到今天中午為止，屏東縣的65歲以上長者疫苗施打率、疫苗使用率、疫苗剩餘率都是全國第一名，成為名符其實的三冠王！

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▲屏東65歲以上疫苗施打率高達68.28%，是本島第一。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東65歲以上疫苗施打率高達68.28%，是本島第一。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.13）
屏東縣65歲至68歲（原民55歲至58歲）長者疫苗施打作業，截至今(13)日結束，屏東縣政府統計，連續四天施打人潮踴躍，單日的施打率都達七、八成以上，本波到今日中午為止，施打33538人，這個年齡層的施打率達到74%，預料下午5時截止後會突破到以往各年齡層的施打率。

縣府表示，依據中央疫情指揮中心公布全台各縣市疫苗接種統計資料，屏東65歲以上疫苗施打率高達68.28%，是本島第一，另外，本縣疫苗使用率為85.2%、疫苗剩餘率為14.8%，為全島使用率最高，剩餘率最低的縣市，同時全縣的施打覆蓋率達到23.31%。

潘孟安表示，疫苗施打即將進入下一階段，65歲以下的民眾都可以採取預約制，今天中央更宣佈18歲以上都可以預約，主要就是希望讓施打年齡儘速下修，讓有施打意願的民眾都可以早日完成施打，因此，屏東縣政府在全縣配置11處中大型速打站，可以同時快速開打，如果疫苗撥補速度更快，也會再加開速打站，請民眾安心。

▲屏東縣9日先獲中央撥補28140劑疫苗，因為民眾施打踴躍，縣府提供最高施打量能，第二天結束後就緊急調撥疫苗疫苗的使用率含調撥數達到105%。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣7月9日先獲中央撥補28140劑疫苗，因為民眾施打踴躍，縣府提供最高施打量能，第二天結束後就緊急調撥疫苗疫苗的使用率含調撥數達到105%。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.13）
縣府統計，7月9日先獲中央撥補28140劑疫苗，因為民眾施打踴躍，加上縣府團隊提供最高的施打量能。第二天結束後就緊急調撥疫苗，12日的疫苗的使用率，含調撥數達到105%，因此，中央緊急再撥補4200劑，讓本縣65歲以上有施打意願的民眾都能如願完成施打。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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