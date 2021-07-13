疫苗到貨增加　鄭文燦：大型及社區接種站雙管齊下

為了達成總統蔡英文要求的25%覆蓋率，並配合中央規劃全民接種疫苗計畫，桃園市長鄭文燦今（13）日表示，目前全桃園市31處接種站每周施打量能可達10萬人，加上地方醫療院所也加入接種服務，7月底前可望達成總統要求的25%覆蓋率。之後若有需要擴增大型接種站，包括體育大學的林口體育場及中壢陸軍專科學校都可考慮，將視預約情況調整。
記者李春台/桃園報導
2021-07-13 20:25:04
鄭文燦表示，依照指揮中心規劃全民接種的階段有4種模式，包括流感系統由醫療院所來接種，第2是社區接種站，第3是外展的企業或者工業區接種站，第4是大型接種站，目前桃園所使用的主要是大型接種站跟社區接種站，全市31個站，每日上午提供接種服務，平均1周5天可打10萬人。醫療量能部份，各接種站都有醫院派醫師及護理師、行政人員負責接種作業，每站人力都超過15人以上，甚至有的開設到30人，雖然接種疫苗工作需要動員很多人，但桃園的接種能量是足夠的。
另外，針對7月16日起將改由中央的公費疫苗預約登記平台接手疫苗接種分配，不同於之前都是由里長或鄰長發送接種通知書的方式，鄭文燦說，中央的預約平台採一致標準、統一開打，應該會更有效率，而且可以不按照戶籍，都可以就近施打。
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