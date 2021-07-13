中國地方政府債台高築！公務員被追回獎金　沒錢被迫貸款

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除了江西省，根據中國社群，上海、江西、河南、山東、重慶、湖北及廣東均出現公務員獎金被停發，並被責令全部退回。廣東省潮州市有單位在7月3日，接到停發住房補貼和績效的通知。不久後，深圳市傳出單位正在統計員工近幾年的收入。
江西省景德鎮的學者李橋表示，種種跡象顯示中國財政出了些問題，其中因素不乏受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，企業倒閉、失業上升，稅收當然減少，勢必要消減公務員的獎金。成都網路作家譚作透露，大概有七、八個或十來個省的公務員的績效獎金被取消，甚至被倒追，已經發下去的要退回來。
由於基層公務員薪水較低，月新大多2000元至4000元人民幣不等，維持家用只能靠各種補貼和績效獎金，今年獎金大砍，不少家庭陷入困境。《自由亞洲電台》指，有些公家機關甚至要求無法交回獎金的員工，向銀行貸款；江西省九江銀行就推出了「退款貸」。
去年5月，中國國務院總理李克強就提到，各級政府必須真正過緊日子，中央政府要帶頭，中央本級支出安排負增長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上。近日各地方政府國有企業違約金又傳出創下歷史新高，加上社會經濟活動尚未完全恢復，基層公務員、教師等可能真的要帶頭先過緊日子。
去年上半年，中國財政赤字激增三成，地方債務激增3兆4000億元人民幣（約14.68兆台幣）。31省市的一般公共預算收支，僅上海市出現財政盈余，其餘30個省市都存在收不抵支的問題，壓力最大的河南、四川、雲南等省，收支缺口都在2500億元人民幣（約1兆797億台幣）以上。