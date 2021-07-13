COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國地方政府債台高築！公務員被追回獎金　沒錢被迫貸款

▲中國地方政府的財政最近傳出財政，一些地區發出公文要求收回公務員、教師的獎金。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國地方政府的財政最近傳出財政，一些地區發出公文要求收回公務員、教師的獎金。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-13 20:33:49

中國地方政府欠債的問題一直是各界關注的焦點，最近因為財政吃緊，一些地區甚至發出公文要求收回公務員、教師的獎金，讓人感嘆「緊日子」真的要來了。傳出收回基層公務員獎金的地區包括河南省、江西省、廣東省、湖北省等多個地方，不只是績效獎金被取消，甚至連已經發出去的錢都要被追討。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《自由亞洲電台》報導，中國各地方政府行政支出緊張，中央此前多次要求發出訊息，要各地政府「過緊日子」。七一百年黨慶剛過，7月7日，江西省南昌市水利局就發出文件，指根據有關規定，各單位在2021年6月7日以後發放的政府性獎勵，要在10天內完成無條件退款程序。江西省德興市政府還要求，全體教師必須在7日當天把原發放的高質量獎金統一退還到學校銀行卡，據了解，這些獎金大多高於教師的年資。

▲（圖／翻攝自網路）
▲網路上流傳的文件。（圖／翻攝自網路）
除了江西省，根據中國社群，上海、江西、河南、山東、重慶、湖北及廣東均出現公務員獎金被停發，並被責令全部退回。廣東省潮州市有單位在7月3日，接到停發住房補貼和績效的通知。不久後，深圳市傳出單位正在統計員工近幾年的收入。

江西省景德鎮的學者李橋表示，種種跡象顯示中國財政出了些問題，其中因素不乏受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，企業倒閉、失業上升，稅收當然減少，勢必要消減公務員的獎金。成都網路作家譚作透露，大概有七、八個或十來個省的公務員的績效獎金被取消，甚至被倒追，已經發下去的要退回來。

由於基層公務員薪水較低，月新大多2000元至4000元人民幣不等，維持家用只能靠各種補貼和績效獎金，今年獎金大砍，不少家庭陷入困境。《自由亞洲電台》指，有些公家機關甚至要求無法交回獎金的員工，向銀行貸款；江西省九江銀行就推出了「退款貸」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲基層公務員薪水不高，許多人需要靠補貼和獎金養家。（圖／美聯社／達志影像）
去年5月，中國國務院總理李克強就提到，各級政府必須真正過緊日子，中央政府要帶頭，中央本級支出安排負增長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上。近日各地方政府國有企業違約金又傳出創下歷史新高，加上社會經濟活動尚未完全恢復，基層公務員、教師等可能真的要帶頭先過緊日子。

去年上半年，中國財政赤字激增三成，地方債務激增3兆4000億元人民幣（約14.68兆台幣）。31省市的一般公共預算收支，僅上海市出現財政盈余，其餘30個省市都存在收不抵支的問題，壓力最大的河南、四川、雲南等省，收支缺口都在2500億元人民幣（約1兆797億台幣）以上。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
47.75%52.25%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.66%86.34%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀