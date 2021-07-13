莫德納專案　為千名桃準媽媽完成接種

桃園市長鄭文燦今（13）日前往桃園巨蛋體育館，視察孕婦疫苗接種專案施打情形。鄭文燦表示，為了讓更多準媽媽能夠順利接種，桃園市除了18家醫療院所設有孕婦疫苗門診外，市府特別於7月9日及今日執行孕婦莫德納疫苗接種專案，同時結合6大計程車隊，免費接送孕媽咪們前往接種站施打疫苗，為千位準媽媽提供舒適的疫苗接種環境。
記者李春台/桃園報導
2021-07-13 20:45:27
鄭文燦指出，桃園市推出的孕婦莫德納疫苗接種專案，7月9日有529位孕婦預約，490位完成接種，接種率達92.6%，今日為孕婦疫苗接種專案的第2天，有571位孕婦預約接種，由台北榮民總醫院桃園分院長盧星華親自督導醫護團隊，以貼心的「桃園模式」施打方式，為準媽媽們進行初診及接種工作，龍潭愛樂也於現場以弦樂四重奏演奏適合胎教的樂曲，舒緩準媽媽們的心情，以貼心服務讓桃園的孕婦在舒適環境中接種疫苗。
自疫情發生以來，市府交通局集結合作衛星車隊、新利達衛星車隊、大文山衛星車隊、大都會衛星車隊、新梅衛星車隊及台灣大車隊等6大車隊，共計2320台車輛投入防疫及愛心車隊，服務全市各接種站的年長者、身障者及孕婦等乘客進行疫苗接種。鄭文燦表示，截至昨日為止，防疫車隊共計出勤超過6千趟次，愛心車隊達4萬1542趟次，孕婦接送228輛次，對於防疫及疫苗接種帶來很大的幫助。
鄭文燦也提到，依中央疫情指揮中心規定，孕婦完成施打第一劑莫德納疫苗後，可於28日後接種第二劑，提醒準媽媽們妥善保存疫苗接種紀錄卡，留意接種時間，以提升自己及孩子的保護力。另外，為提升計程車司機保護力，市府也將計程車司機列為疫苗優先施打對象，計程車司機造冊人數5123，截至10日已有4066人完成接種，接種率達79.3%。
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