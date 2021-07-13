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疫苗登記數據修正！單選AZ疫苗者僅6.3萬人　差距逾20倍

▲在公費疫苗登記平台上，指揮中心修正數據，單勾選AZ疫苗人數僅有6.3萬人。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲在公費疫苗登記平台上，指揮中心修正數據，單勾選AZ疫苗人數僅有6.3萬人。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-13 21:02:52

由行政院政務委員唐鳳所規劃的公費疫苗預約平台，今（13）日上午10時起擴大開放給第三輪18歲以上至49歲有意願民眾進行意願登記，稍早於17時數據顯示，已有485萬2553人完成登記，其中僅勾選AZ人數，從原先公告的破130萬人，修正為僅6萬3310人，佔總登記人數1.30%。

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截至今日下午17時，目前在公費疫苗預約平台上完成登記共有485萬2553人，其中單獨登記AZ人數為6萬3310人，佔總登記人數1.30%，單獨登記Moderna人數為309萬8106人，佔總登記人數63.84%，兩者均可者，則為169萬1137人，佔總登記人數34.85%

不過對比今日下午14時召開的指揮中心記者會上，唐鳳提到，截至下午13時，18至49歲登記人數已約167.8萬人，其中單勾AZ者也已破130萬人，和最新單勾AZ者6.3萬人差了逾20倍，對此，指揮中心莊人祥則說明，後台計算錯誤，因此數據以最新公告的為主。

本次第三輪與前兩輪一樣，僅開放AZ疫苗，施打原則會以長幼有序方向進行，將統計至7月15日，而後於16日至18日陸續以簡訊通知。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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