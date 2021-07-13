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粉專質疑疫苗效用　高端提3聲明喊告：不實陳述誤導視聽

▲高端疫苗13日晚間，針對社群平台流傳的訊息進行澄清。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltrial）
▲高端疫苗13日晚間，針對社群平台流傳的訊息進行澄清。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltrial）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-13 21:57:38｜2021-07-13 22:25:26

我國2家生技廠高端、聯亞正進行國產疫苗緊急授權（EUA）審查，不過近來在社群媒體上，流傳有吹哨者取得消息，透露高端疫苗所製的疫苗在肺部病毒數據表現不佳，對此高端今（13）日提出三點聲明，強調流傳內容為斷章取義解讀、惡意誤導視聽，已嚴重損害高端聲譽，現已委由律師提出刑事告訴與民事求償，並同時函請調查局、地檢署、金管會、衛福部及相關主管機關調查，以正視聽。

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高端疫苗晚間針對Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」中的貼文，表示在7月13日該社群平台聲稱自吹哨者取得資訊，指稱高端新冠肺炎疫苗「根據一二期臨床試驗報告…高端疫苗對Delta變異株的中和抗體平均值，僅有對武漢原始株的1/16…而整體對Beta變異株的中和抗體平均值，也僅有對武漢原始株的1/10。」，且「中研院執行的高端疫苗『小鼠AAV攻毒報告』則顯示，小鼠感染5天後的肺部病毒數據表現也不佳，低中高劑量與對照組差異不大…」。

對上述內容，高端表示均為斷章取義解讀，惡意誤導視聽，高端澄清提出三點聲明回應，提到該粉專所稱「對Beta變異株的中和抗體平均值僅有對武漢原始株的1/10 (下降10倍) 」係為不實陳述。高端表示，關於變異株評估，該公司已於2021/03/23於MedRxiv發表資料，藉由大鼠和臨床一期受試者血清，以野生型、D614G、英國B.1.1.7、和南非 B.1.351 (Beta株)型進行偽病毒中和抗體測試，皆呈現相當優異之數據。Beta株中和抗體效價下降約7倍(申請EUA使用之中劑量15ug)，本公司數據與其他已上市之mRNA疫苗 (6-10倍下降)趨勢相近。

第二點為粉專所稱「對Delta株的中和抗體平均值為武漢原始株的之1/16 (16倍降低) 」為不實陳述。由於Delta偽病毒中和抗體實驗進行時 (2021年6月)，國內尚無Delta野生活病毒株可供實驗，因此該項Delta偽病毒中和數據，尚未與野生活病毒 (WT)完成確效比對，因此提供給法規主管機關之數據為參考使用，然，偽病毒在Delta中和抗體數值為5~7倍降低 (非粉專所稱16倍降低)，此數據同樣與國際其他已上市疫苗趨勢一致。

第三則是粉專陳述之AAV小鼠攻毒結果，係將報告說明內容移花接木，刻意擷取片段文字，並顛倒是非。且粉專張貼之「TCID50」數據（用來判讀是否有活病毒存在於肺部組織），也已明確顯示，不管低中高疫苗劑量之小鼠，在攻毒5天後，肺部組織已完全偵測不到殘餘之活病毒（已低於偵測極限值），而對照組則仍有大量活病毒殘留於肺部。另，低中高劑量的小鼠在攻毒後體重持續增加，相較對照組則因染病體重下降達20%，證實疫苗保護小鼠沒有生病。

高端強調，藉由viral RNA與TCID50之判讀，已明確證明疫苗在AAV攻毒模型中具有優異的疫苗直接保護力。而在肺部組織病理判讀部分，最終數據顯示疫苗具有優異的保護力且同時排除疾病增強的疑慮，為疫苗表現優異之有力證據，完全與該粉專陳述之結論相反。

針對社群平台貼文已涉及非法不當侵害取得政府機密文件，且斷章取義，刻意誤導視聽，高端聲稱已嚴重傷害公司聲譽，已委請律師提出刑事告訴與民事求償，並同時函請調查局、地檢署、金管會、衛福部及相關主管機關調查，以正視聽。高端也同步提醒，該公司期待科學數據應回歸科學專業審查，切勿以訛傳訛、散播不實傳言，以免觸法。

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