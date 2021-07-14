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5縣市高溫警訊！午後全台有雨

▲中央氣象局指出，今（14）日東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生的機率，民眾需留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。（圖/記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，今（14）日東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生的機率，民眾需留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-14 08:13:37

中央氣象局指出，今（14）日東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生的機率，民眾需留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。

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氣象局也表示，天氣高溫炎熱，針對5縣市發布高溫警訊，臺東縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺北市、宜蘭縣、花蓮縣則是黃色燈號，最高溫也可能飆升36度。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天各地大多晴朗炎熱、紫外線強，仍有36度以上的高溫，要注意防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，需注意午後對流旺盛、伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹），主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，明日至下週一（15至19日）「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫逐日略降。

吳德榮說，各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利熱帶擾動發展的位置；下週（18）日20時美國(GFS)模式最新的模擬，已有颱風的強度，且調整得更強、更偏北。而歐洲(ECMWF)模式模擬的強度依然較弱、且發展也較慢。顯示此「熱帶擾動」的模擬，有很大的「不確定性」，至於其未來動向，是否有影響台灣的機率？各國模式模擬也不一致，且都在調整中，應持續觀察。

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