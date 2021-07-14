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NBA／Leonard確定動刀修復右膝十字韌帶　季後賽時已報銷

▲快艇主將Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇主將Kawhi Leonard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-14 09:15:34｜2021-07-14 09:23:32

洛杉磯快艇今(13)日宣布球隊超級球星Kawhi Leonard將要進行右膝前十字韌帶修復手術，這也間接證實在季後賽時人們對於他可能賽季已經報銷的猜測。

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Leonard是在對猶他爵士第4戰時，因右膝前十字韌帶部分撕裂而退場，隨後快艇雖然贏下了該系列賽，但在西區決賽面對太陽時，球隊力戰6場後以2:4遭到淘汰。而當時球隊一直沒有給出Leonard的相關消息。

而如今Leonard確定要進行手術，但快艇僅僅只承認了這一點，拒絕給出更詳細的細節。NBA記者Landon Buford認為他可能要休息一年的時間，但這消息沒有得到球團證實。

目前Leonard的合約還剩一年，但消息認為他可能會不行使球員選項，成為一名自由球員。HoopsHype記者Michael Scotto在報導中表示，聯盟有多位高管認為前者將留在洛杉磯，「他想留在快艇，並和Paul George一起爭奪總冠軍。」

Leonard本季為快艇效力了52場比賽，中場均可得到24.8分、6.5籃板和5.2助攻。他膝蓋手術的情況和復原情形，將對今年夏天的球員市場和下個賽季產生骨牌效應。

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