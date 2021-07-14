「罵蘇貞昌」用語出錯變誇他？江啟臣遭譏：不懂中華文化

中國國民黨主席江啟臣13日深夜稱要送給行政院長蘇貞昌一盆向日葵，花牌寫著「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，藉此痛罵蘇貞昌施政不力。然而，「行不由徑」、「政亂治危」其實是稱讚之意，罵人不成反誇蘇貞昌「光明正大，行事不走捷徑」、「整治危難」，因此反被譏笑：「國民黨看來只會親中，但是中華文化一點也不懂呢」。





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江啟臣在臉書貼出向日葵照片並表示：「這盆向日葵，我要送給蘇貞昌院長」，上面的花牌寫著「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，江啟臣透過花牌向蘇貞昌喊話：「正告蘇貞昌院長，執政應該光明磊落，給人民安心，不是給民眾恐懼。」





江啟臣提到，先前網紅「宅神」朱學恆送花籃被民眾檢舉而痛批民進黨「一言不合就把不同意見的人送警察局、送檢調、送法院，這就是濫用國家公權力，恐嚇民眾，獨裁統治」，江啟臣透露，這次也送了花籃給朱學恆，感佩他「打死不退、當仁不讓」。





而江啟臣給蘇貞昌的卡片中寫上「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，根據教育部國語辭典網站解說，「行不由徑」是稱讚為人處事不走捷徑，光明正大，不投機取巧；而「政亂治危」中的「政亂」則具有「整治危難」的稱讚之意，讓網友傻眼直呼：「主席學問不好，罵人變成稱讚」、「國民黨看來只會親中，但是中華文化一點也不懂呢」。



