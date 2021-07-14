梓梓晨間福利「布料太少」！自曝新技能　張立東一看超嗨

梓梓（董梓甯）是女團「伊梓帆」的隊長、前《大學生了沒》節目班底，23吋的螞蟻腰、32E的傲人上圍猶如「真人版娜美」，昨

她略施脂粉入鏡，大方曬出居家日常之餘，也不忘分享「晨間福利」，極低胸的穿搭讓人看得目不轉睛。

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「早安，一直在家的日子終於快結束了」，梓梓放下長髮、戴上眼鏡甜笑，臉上幾乎沒有妝容，看起來相當清秀，不過她的細肩、蕾絲小可愛才是重點，由於布料太少，讓渾圓的E級半球差點掉出，靠在沙發上的姿態也格外養眼。

▲▼梓梓細肩、蕾絲小可愛十分吸睛。（圖／梓梓IG）

梓梓透露這陣子居多的工作都改成在家工作，電視節目部分也都改線上化操作，商案都在家拍攝，笑說家裡已經快變成攝影棚，不過疫情期間反而讓她獲得許多新技能，「打燈、攝影、做飯、健身、居家佈置，整個大有長進，現在根本廚神」，獲得許多粉絲讚賞：「特級廚師」、「我先預約下次妳做的飯」、「技能全開」、「理想中的老婆」、「有考慮開店嗎」、「不浪費時間，非常充實自我」，藝人張立東也現身大喊：「真的可取可娶！」（編輯：侯家瑜）

▲張立東現身梓梓留言區。（圖／梓梓IG）