唐鳳疫苗預約平台大當機　高虹安：委外建置、預算不清

行政院政委唐鳳推動的疫苗接種預約平台昨日上線，但是卻發生大當機。台灣民眾黨立委高虹安今（14）日表示，「疫苗接種預約平台」其實是委外建置，預算內容也交代不清楚。

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高虹安指出，從政院宣布將推出「疫苗接種預約平台」迄今超過一個半月，平台實際上線也已將近一週，昨日開放讓18歲以上的一般民眾也申請預約，甚至吸引許多國人手刀湧入、登記踴躍，一度造成系統當機，讓「Error520、 Error525」成為熱門關鍵字。從國會監督的角度，這星期同時也是辦公室對衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」索資後的第三週了。

高虹安表示，在這三週期間，辦公室團隊對同仁時時追蹤該平台相關資訊回覆的進度，但每次所得到的回應都以「內部簽核還未過」的理由，遲遲不願回覆提供。她認為，這真的不是一個行政部門(行政院)面對民意代表機關(立法院)監督應有的態度。

高虹安指出，該平台網站上寫到，是「委託某外部機構建置」，希望瞭解包含：功能開發、上線期程、系統委外成本等規劃，結果卻被「已讀不回」三週。她理解政府在公文簽核有一套相關的流程，但三個星期過去了，平台也已在上週四正式上線了，回函給立法院的公文簽核還沒完成？到底是政府部門的效率有待加強，還是已經吃了秤陀鐵了心，不給立法委員資料呢？

高虹安質疑是否預算來源無法告知？採購程序又是如何完成的呢？招標程序是否符合採購法相關規定？還是行政部門又跳過了立法院審查預算的權責，把其他預算科目挪移來做這件事情呢？即便是用霸王條款合法進行預算流用，應還是可誠實回覆立院監督，讓國會知道從哪裡移來的預算？又是挪移了多少？

高虹安強調，各類族群民眾的資訊熟稔度不同，疫苗預約平台系統需預先規劃防呆功能，也須更加完善疫苗施打上的必要功能，例如：疫苗混打防呆、登記時優先施打順序之資格稽核、民眾接種第二劑間隔時間查詢、殘劑預約功能等，這些種種目前民眾需求，難道身為立委都無法代表民眾瞭解衛福部的規劃嗎？最後，高虹安敦促衛福部，平台系統既已由民營公司建置上線，相關委外的行政流程和預算來源，也應儘快提出明確說明，不用像「3+11會議紀錄」一樣，都不願提供給立院。