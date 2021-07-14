政府採購疫苗跳票50次？！蔡壁如批陳時中鬼話連篇

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蔡壁如在臉書發文指出，這幾天因為永齡基金會、台積電和慈濟已經買到國際認證的疫苗，一共1500萬劑，預計從德國BNT原廠下訂，到生產、包裝、出貨，8個星期搞定，9月底可以送貨到台灣。大家開始討論為什麼政府從一年半前開始超前部署，卻一直買不到疫苗？明明立法院也編列了339.5億元的預算，讓政府去買疫苗。行政院長蘇貞昌今年2月26號的專案報告上，也信誓旦旦的說：「第一季到貨2000萬劑進口疫苗」。但是一直到現在根本沒有到貨2000萬劑，「政府的空口承諾，至少50次！」





蔡壁如舉例指出，最近的一次是6月3日，疫情指揮官陳時中在記者會上跟媒體說：「現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」，但是蔡壁如指出，和永齡基金會幾乎同時間段購買疫苗的越南，上個星期已經買到BNT疫苗了。越南是在5月向輝瑞藥廠洽購，6月7號簽約、6月12號批准緊急授權3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑已經在7月7號抵達越南。「越南的案例，再次打臉陳時中！又一次的謊言被戳破！」





蔡壁如質疑，「攸關國人的生死！如果指揮官陳時中還有一點憐憫心，還會不急不徐的謊話連篇嗎？」準備購買BNT疫苗的永齡基會從5月23日提出捐贈方案到送件食藥署，再到行政院授權，一共花了7個星期的時間。永齡從準備買、到簽約、到收貨，不到4個月的時間可以買到。為什麼政府花了一年半的時間，一直跟我們說有買有買，但我們看不到？





蔡壁如指出，行政院說，除了原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，年底前也尋求今年加購一定數量的莫德納疫苗；明年、後年也預計購買至少各1500萬劑次世代莫德納疫苗，目前已經在進行相關作業程序。她希望不會是政府買疫苗的第51次跳票。



