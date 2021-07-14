台北車站鳥人撤展　創作者何采柔：老鳥下台一鞠躬

昨日民眾發現，台北車站佇立11年的藝術裝置「夢遊」悄悄撤下，創作者何采柔今（14）日上午在臉書發文開玩笑表示：「一直以為我們做了一個雕塑，原來是路標設計嗎？」並感謝大家關注，「老鳥下台一鞠躬」。
記者張志康/綜合報導
2021-07-14 10:28:12
何采柔表示，真的謝謝大家關注，作品能得到這麼兩極聲量也是很特別的現象。如果能因這個事件讓大家更關注台灣公共藝術，及如何編列維護預算是很值得討論的議題，她也一直認為藝術作品有爭議是很有價值的事。
何采柔也用Hashtag指出，喜歡它的朋友殘念，覺得它很詭異、很開心撤掉的朋友也尊重。
據台北當代藝術館網站介紹，「夢遊」是站立在一片草原中，帶著鳥頭的女孩，從臉上流下的水覆蓋到整個身體。女孩永遠長不大，手上握著的鉛筆永遠寫不出字，停留在靜止與流動、現實與幻想間。
由於佇立台北車站已經11年，對很多台北市民來說，知道這個作品叫「夢遊」的或許不多，但只要提到台北車站的鳥人，總會知道別人在說什麼。也往往成為來台旅遊的觀光客到訪拍攝紀念照的地點。
台北當代藝術館表示，每年續約時都會徵詢作品藝術家意見，看要不要繼續展出，而「夢遊」一直都有些老舊、需維護的地方，何采柔今年決定撤下整理。