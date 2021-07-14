送花給蘇貞昌卻誤用成語？江啟臣：藏頭詩很清楚

名嘴朱學恒日前送花籃到疾管署遭告妨害公務，國民黨主席江啟臣則仿效送給行政院長蘇貞昌一盆向日葵，卡片寫「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字嗆聲，但根據教育部重編國語辭典查詢，「行不由徑」屬正面用詞，比喻行事光明正大，不投機取巧，遭外界質疑成語用錯了。江啟臣今（14）日受訪時表示，上下文16個字要一起看，全文意涵藏頭詩很清楚，希望政院看到人民心聲。
記者余祥／台北報導
2021-07-14 10:31:54｜2021-07-14 10:32:04
江啟臣打算送花籃給行政院長，但花籃上使用的成語遭質疑用錯，江啟臣上午出面受訪說，希望行政院看得懂，這是人民心聲，如果故意看不懂，就證明行政院爛，如果還要硬凹，就再送4個字恬不知恥。
江啟臣說，人民表達意見，但因為意見與政院不合，就送法院、檢調、警察？我們是警察國家嗎？人民言論自由在哪？希望行政院長管好行政院，不要隨便找人民碴，我們不是獨裁國家。
媒體追問成語用錯的問題，更有網友呼籲江啟臣幕僚要搶救國文大作戰，江啟臣說，上下文16個字要一起看，如果要刻意解讀哪幾個字或是組合也都可以，全文意涵藏頭詩很清楚，他只希望政院看到人民心聲。
他說，花籃今天會送去，就怕蘇貞昌不敢接。