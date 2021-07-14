COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

送花給蘇貞昌卻誤用成語？江啟臣：藏頭詩很清楚

▲國民黨主席江啟臣送花籃給行政院長蘇貞昌，但花籃上的成語卻被質疑是用錯了。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣送花籃給行政院長蘇貞昌，但花籃上的成語卻被質疑是用錯了。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-14 10:31:54｜2021-07-14 10:32:04

名嘴朱學恒日前送花籃到疾管署遭告妨害公務，國民黨主席江啟臣則仿效送給行政院長蘇貞昌一盆向日葵，卡片寫「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字嗆聲，但根據教育部重編國語辭典查詢，「行不由徑」屬正面用詞，比喻行事光明正大，不投機取巧，遭外界質疑成語用錯了。江啟臣今（14）日受訪時表示，上下文16個字要一起看，全文意涵藏頭詩很清楚，希望政院看到人民心聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣打算送花籃給行政院長，但花籃上使用的成語遭質疑用錯，江啟臣上午出面受訪說，希望行政院看得懂，這是人民心聲，如果故意看不懂，就證明行政院爛，如果還要硬凹，就再送4個字恬不知恥。

江啟臣說，人民表達意見，但因為意見與政院不合，就送法院、檢調、警察？我們是警察國家嗎？人民言論自由在哪？希望行政院長管好行政院，不要隨便找人民碴，我們不是獨裁國家。

媒體追問成語用錯的問題，更有網友呼籲江啟臣幕僚要搶救國文大作戰，江啟臣說，上下文16個字要一起看，如果要刻意解讀哪幾個字或是組合也都可以，全文意涵藏頭詩很清楚，他只希望政院看到人民心聲。

他說，花籃今天會送去，就怕蘇貞昌不敢接。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.85%58.15%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
54.81%45.19%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀