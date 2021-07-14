阿樂「微解封」隱乳身材　冒汗吐：我媽虎視眈眈

26歲阿樂（林妤臻）擁有甜美五官、隱乳身材，最初從遊戲實況主發跡，2017年踏入演藝圈，主攻綜藝，近來參加第一季《全明星運動會》、《NOW辯風向》等節目，真性情的表現圈粉不少觀眾。昨（13日）是三級警戒鬆綁第一天，阿樂在社交平台分享「微解封」辣照，粉絲一看大喊：「不是吧！這樣太犯規了啦！」
娛樂中心／綜合報導
2021-07-14 10:45:31｜2021-07-14 10:47:37
阿樂發布今天中午的直播預告，隨文附上2張內衣照，只見她上半身線衫敞開，露出膚色胸罩，34C渾圓美胸、深邃事業線見客，另一張側身角度，雙峰更顯雄偉，配上招牌微笑眼及一抹淺笑，叫人不淪陷也難。 釋出久違的福利照，阿樂的文字難掩害羞語氣，「嗯...微解封？好久沒有長這樣了河河河河河，我媽已經虎視眈眈的！」不少粉絲看了立刻淪陷，「終於讓我想起來阿樂是女生了」、「好慘，半夜看到怎麼睡」、「阿樂就是讚」！（編輯：楊穎軒）
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