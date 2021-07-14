警告中國解放軍恐假借演習武攻台灣　美學者：肯定失敗

中共軍機近來頻頻擾台，飛越台灣海峽中線，侵犯我西南防空識別區，6月中旬時更在一天之內擾台28次，創下過去紀錄。美國有學者警告，中國有武力犯台的考慮，有可能會藉著頻頻演習，降低美國與台灣的戒心，突然對台灣發動攻擊。但他也指出入侵並登陸台灣將是史上最困難、最複雜的軍事行動，中國進攻台灣「肯定會失敗」。





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共軍頻頻擾台，增加台海緊張局勢，引起國際關注。《美國之音》報導指出，目前許多國家的觀察家和分析家都致力研討北京當局攻打台灣的勝算、台海局勢會對於美國在內的相關國家造成多大威脅、美軍對中共還有多少威懾力等議題。





報導指出，目前有兩派論述，一派認為中國軍力近幾十年來，已經大力提高軍力，如今美國已經沒有能力阻止北京軍事進攻，除非美國決定為台灣發動一場全面核戰，但目前美國沒有相關意願。而這一派大多認為北京當局遲遲沒有犯台，是因為中國各軍種聯合作戰能力還有待形成和提高。





不過也有另外一派認為，雖然中國軍力提升，但在攻打台灣問題上，並不如中國官媒所大力宣揚、美國政界和軍方許多人所擔心的那樣強大和勝券在握。





《美國之音》先前採訪美國塔夫茨大學（Tufts University）教授政治科學的副教授邁克爾·貝克利（Michael Beckley）時，貝克利詳細說明了北京為何頻頻對台灣進行武力威脅以及北京攻打台灣所面臨的種種具體障礙。





貝克利指出，雖然他不認為北京當局已經決定現在是發動入侵的好時候，但確實是正在考慮軍事選擇，因為北京當局已經失去了所有的跟台灣和平統一的希望。假如中國軍方要照習近平所說的入侵台灣，或許在今後幾年就是入侵台灣的時機。





貝克利表示北京當局在台灣海峽進行挑釁，除了是要發出信號展示攻打台灣的意圖，另外就是要使台灣以及美國對於中國的大批軍艦跨越台灣海峽中線不再那麼敏感，藉此達到發動突襲戰術的好處，讓台灣以及美國猝不及防。





多年研究中國國力和軍力問題以及中國與美國國力軍力對比的貝克利認為，美軍在第一時間無法阻止解放軍進攻，但是中國進攻台灣「肯定會失敗」，因為這將會是場艱難的軍事行動。





貝克利表示，台灣本身就是天然要塞，「台灣東部沿海是泥濘的灘塗，西部可以用於軍隊登陸的地方也不多，而台灣方面已經在那些為數不多的可以登陸的海灘做了防備。而台灣海峽本身就危險，一年中大部分時間天氣狀況不好。」





貝克利指出，入侵並登陸台灣將是史上最困難、最複雜的軍事行動。「要把超大規模的軍事力量運過這麼寬闊的海域，這不像第二次世界大戰期間盟軍大反攻日在歐洲大陸登陸。那時候盟軍所面對的德國軍隊都是只有輕武器，而台灣有精確制導的炸彈，可以使中國入侵的軍事力量大損。」因此貝克利認為中國不會有太大的勝算，但他也警告，這並不意味他們不會進行嘗試。





▲美國學者貝克利認為入侵並登陸台灣將是史上最困難、最複雜的軍事行動，中國進攻台灣「肯定會失敗」。資料照。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.09）

而針對美國對於中國的想法，貝克利指出，就目前美國政府而言，與中國的競爭是相當清楚的，但美國人民是否願意為台灣戰鬥和獻身還有待於觀察，這是需要關注的事情。貝克利建議，應該要讓美國、台灣人民在心理上做好準備應對跟中國的大規模衝突，「再者是美國方面要製定軍事戰略，不要把美國的軍力投入太多，使美國總統不敢積極捲入，因為總統不願意讓太多的美國人的生命面臨危險。」





貝克利表示「就是為什麼我主張分散美國軍力、在台灣海峽周圍海域部署無人雷陣的另一個理由」，因為這樣才能讓美國有能力立即對中國反擊，而不必讓美國軍力暴露於危險，進而失去美國人民的支持。





貝克利表示，他認同「若戰爭開始出現傷亡，美國保衛台灣的政治意願會迅速消失」這個說法。他指出如果這是場意志的較量，那中國絕對會取得勝利，因為與美國相比，中國絕對更在乎台灣。若台海發生戰爭，就需要「台灣有盡可能強的政治意願，因為美國肯定不會為一個不准備為自己的主權戰鬥到最後一個人的盟國去戰鬥，而美國也要有壓倒優勢的相對低成本的能力擊敗中國，讓中國難以承受。」



