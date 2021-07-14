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Delta變種肆虐歐洲　法國、希臘強制醫療人員接種疫苗

▲接種疫苗被認為是預防重症、住院率以及死亡率的最佳方法，目前各類疫苗都能提供一定的保護力。（圖／美聯社／達志影像）
▲接種疫苗被認為是預防重症、住院率以及死亡率的最佳方法，目前各類疫苗都能提供一定的保護力。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-14 10:56:25

受到新冠病毒（COVID-19）Delta變種病毒影響，歐洲地區疫情急遽升溫，原本在疫苗政策上保持尊重民眾自願性的歐洲國家也開始轉變立場，部分國家開始推動醫療工作者強制接種新冠疫苗，一些比較強勢的領導人甚至考要求所有符合資格的民眾接種疫苗。

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綜合外媒報導，義大利疫情3月時疫情非常嚴峻，當地政府4月起要求所有醫護人員都要接種疫苗，成功遏止疫情惡化，單日確診病例從3月的高峰每日新增約2萬例，降至近期每日新增約1千例。法國近一週平均每日新增約3千例，且有逐漸增加的趨勢；希臘近一週平均每日新增約2千例，目前尚未到第三波疫情的峰值。

法國和希臘目前約有40%的人口完成疫苗接種，比例並不低，但受到Delta變種病毒影響，導致新增病例上升，法、希兩國週一（12）宣布將仿效義大利的政策；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，醫護人員、療養院員工和社會工作者，必須要在9月15日以前接種疫苗，否則將被禁止上班，也不會拿到薪水。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏要求醫護人員、養老院員工盡快接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
除了強制施打疫苗，法國政府計畫從8月開始，限制只有健康護照（完成疫苗接種、感染後康復、PCR檢測呈陰性）的人群，才能進入餐館、室內商店，搭乘國內航班火車。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）週一（12）宣布，養老院員工必須立刻接種疫苗，否則8月16日起不准上班；9月起，不論是公營還是私營機構的醫療工作者都必須接種疫苗；本週五（16）起至8月底，只有接種過疫苗的人才允許進入娛樂場所、酒吧、電影院、室內商店等地。

德國過去一週平均每日新增約750例，疫情明顯趨緩。總理梅克爾（Angela Merkel ）週二（13）表示，政府決定不強制接種疫苗，但相信還有很多人願意施打，在疫苗接種率提升以前，德國不會放寬相關的防疫限制。目前德國已施打8190萬劑，42.7%的人完成疫苗接種。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲醫護人員工作再染疫風險更高的環境中，接種疫苗能夠保護他們的健康安全。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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