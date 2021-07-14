Delta變種肆虐歐洲　法國、希臘強制醫療人員接種疫苗

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法國和希臘目前約有40%的人口完成疫苗接種，比例並不低，但受到Delta變種病毒影響，導致新增病例上升，法、希兩國週一（12）宣布將仿效義大利的政策；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，醫護人員、療養院員工和社會工作者，必須要在9月15日以前接種疫苗，否則將被禁止上班，也不會拿到薪水。
除了強制施打疫苗，法國政府計畫從8月開始，限制只有健康護照（完成疫苗接種、感染後康復、PCR檢測呈陰性）的人群，才能進入餐館、室內商店，搭乘國內航班火車。
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）週一（12）宣布，養老院員工必須立刻接種疫苗，否則8月16日起不准上班；9月起，不論是公營還是私營機構的醫療工作者都必須接種疫苗；本週五（16）起至8月底，只有接種過疫苗的人才允許進入娛樂場所、酒吧、電影院、室內商店等地。
德國過去一週平均每日新增約750例，疫情明顯趨緩。總理梅克爾（Angela Merkel ）週二（13）表示，政府決定不強制接種疫苗，但相信還有很多人願意施打，在疫苗接種率提升以前，德國不會放寬相關的防疫限制。目前德國已施打8190萬劑，42.7%的人完成疫苗接種。
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